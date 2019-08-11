Почему с кошками жить интереснее и веселее рассказали шведские СМИ

Журналисты шведского издания Expressen решили объяснить своим читателям, почему с кошками жить веселее, чем без них, сообщает телеканал "360".

Одним из главных преимуществ кошек назвали способность чувствовать настроение хозяина и сопереживать. Эти животные идеальные друзья, говорится в материале, поскольку они чувствуют себя комфортно, когда хозяину хорошо.

Кроме того, с ними никогда не придется делить одеяло.

Также отмечается, что фотографии с кошками помогают продвигать страницы в соцсетях, собирать подписчиков, лайки и репосты в больших количествах.

Еще одним достоинством названо умение помогать хозяину расслабиться.

Отметили и кошачьи подарки в виде пойманных мышей и птиц, а также их нетребовательность в особенном уходе. А если вы уходите из дома на весь день, то питомец прекрасно может позаботиться о себе сам, подчеркивают шведские журналисты.

Одним из важнейших плюсов кошек они называют их исключительную чистоплотность. Но самое важное – "кошки помогают людям ощущать себя избранными".

Ранее ученые выявили неожиданную опасность домашних кошек. Оказалось, что кошачий паразит может вызывать шизофрению у людей.