Последствия ошибки во время обгона могут привести к чудовищным авариям

19 июня 2026, 16:20, ИА Амител erid: 2W5zFJD8iN5

Обгон на дороге / Фото: сгенерировано нейросетью DALL-E

Обгон при движении — один из рискованных автомобильных маневров, опасность которого может заметно вырасти из-за погодных условий, освещения, ограниченной видимости и других факторов, не всегда зависящих от водителя. Как все-таки правильно совершать обгон и когда от этого решения необходимо отказаться — в материале amic.ru.

Рискованный ход

«Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части)», — гласит пункт 1.2 Правил дорожного движения.

Именно с выездом на встречную полосу связана повышенная опасность данного маневра.

За текущий период из-за нарушений правил обгона на территории Алтайского края зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Правилам выполнения обгона посвящена глава 11 ПДД РФ, подробно описывающая, в каких случаях этот маневр легален и на что должен обратить внимание водитель, чтобы не допустить аварии.

«Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения», — сказано в данной главе ПДД РФ.

Подумайте дважды

В связи с повышенной опасностью существует достаточно обширный ряд условий, при которых обгон категорически запрещен.

Так, нельзя выполнять этот маневр на регулируемых перекрестках и пешеходных переходах, а также на нерегулируемых перекрестках, если водитель движется по второстепенной дороге.

Запрещен обгон на железнодорожных переездах и на расстоянии 100 метров рядом с этими объектами, а также на мостах, путепроводах, эстакадах и в тоннелях. Нельзя обгонять других участников движения на участках с ограниченной видимостью, опасных поворотах и в конце дорожного подъема.

Ряд условий, запрещающих обгон, связан с конкретными ситуациями в полосе движения. От маневра необходимо отказаться, если обгон или объезд препятствия производит автомобиль впереди или следующее после него транспортное средство в этом направлении. Также обгон запрещен, если автомобиль впереди подал сигнал поворота налево.

Существуют и связанные с обгоном нормы, регулирующие поведение водителей. Так, вне населенных пунктов водители крупногабаритного транспорта и автомобилей, движущихся со скоростью до 30 км/ч, должны принять как можно правее или даже остановиться, чтобы пропустить следующие за ним транспортные средства.

На год в пешеходы

Нарушение правил обгона, согласно статье 12.15 КоАП РФ, предусматривает различные виды административной ответственности. Большая часть возможных нарушений правил обгона представляет собой запрещающий выезд на встречную полосу.

Ответственность за подобное поведение — административный штраф в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев.

При повторном нарушении срок лишения прав составляет один год. При этом необходимо отметить: если повторное нарушение было зафиксировано автоматическими камерами, вместо лишения прав водителя ожидает все тот же штраф на 7500 рублей.

«Помните, что от вашего поведения на дороге зависит не только ваша жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения, а спешка и неоправданный риск могут стоить жизни», — обращаются к участникам дорожного движения в Госавтоинспекции Алтайского края.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама