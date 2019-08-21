Алтай потеряет более 160 тыс. гектаров уникальной территории, если не создаст нацпарк

Для сохранения в Алтайском крае природных комплексов таежных низкогорий с их краснокнижными растениями и животными необходимо создать национальный парк "Тогул", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы регионального Минприроды Владимира Попрядухина.

Стоит отметить, что пробуксовку создания национального парка "Тогул" обсуждали еще при прошлом министре природных ресурсов и экологии России, который дал поручение разобраться в ситуации. Было это в 2017 году. К слову, именно до 2017 года в Алтайском крае как раз и должен был появиться этот нацпарк. Во всяком случае, такое заявление было сделано в 2012 году. Это подтверждал и Попрядухин, но уже в 2014.

"Основной целью является сохранение природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа. Здесь произрастает 29 видов растений, лишайников и грибов, а также обитает 43 вида животных, включенных в Красные книги края и страны. Это ключевая орнитологическая территория международного значения", – сказал Попрядухин на заседании правительства региона.

По его словам, речь идет о 160 тыс. гектаров территории, которую планируется взять под охрану посредством создания нацпарка.

"Временной период риска потери природоохранной, научной, эстетической и рекреационной ценности оценивается в 10-15 лет", – подчеркнул министр.

"Алтайскому краю гордиться почти нечем. По доле особо охраняемых природных территорий мы опережаем в Сибири только Томскую область, но отстаем от всех остальных. Алтайский край располагает 5,3% площадей, относящихся к особому статусу охраны", – заключил Попрядухин.

Ранее жители региона предложили переименовать несуществующий нацпарк "Тогул" в "Салаир".