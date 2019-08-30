Россиянам напомнили о рабочих днях перед Новым годом

Последние дни декабря 2019 года для россиян будут рабочими, сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд. Жителям страны перед празднованием Нового года предстоит отработать 30 и 31 декабря (понедельник и вторник).

Примечательно, что в прошлом году последний день перед новогодними праздниками пришелся на субботу, но все равно был рабочим.

Напомним, по 14 выходных ожидает россиян в январе и мае 2020 года. Календарь уже утвержден правительством России.

Самый продолжительный отдых ждет жителей России в новогодние праздники – с 1 по 8 января. Сразу пять выходных подряд выпадает на май – с 1 по 5 число.

По три выходных подряд будет в феврале (с 22 по 24), марте (с 7 по 9), мае (с 9 по 11) и июне (с 12 по 14).