Выборы губернатора стартовали в Республике Алтай

Избирательные участки открываются в эти минуты в Республике Алтай. В это воскресенье, 8 сентября, регион выбирает губернатора, депутатов Эл Курултая.

За пост главы региона борются всего трое:

60-летний Виктор Ромашкин (КПРФ),

32-летний Дмитрий Софронов (ЛДПР),

47-летний Олег Хорохордин ("Единая Россия").

Не прошли "жернова" избирательной комиссии еще пять кандидатов. Это 42-летний Леонид Ефимов от "Справедливой России", 62-летний Михаил Соловьев от "Народно-патриотической партии России – Власть Народу", 58-летний Мерген Теркин от партии "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров", 39-летний Александр Транов от "Гражданской инициативы" и 60-летний Александр Чеконов от "Зелёных".

Также в Единый день голосования жителям Алтая предстоит выбрать 41 депутата Госсобрания – Эл Курултай. 30 из них по одномандатным округам, 11 по спискам партий. Среди кандидатов представители КПРФ, ЛДПР, "Единой России", "Патриотов России", "Партии пенсионеров за социальную справедливость", "Коммунистической партии социальной справедливости", "Справедливой России", "Яблока", "Родины", "Партии народной свободы", "Партии дела", "За справедливость", "Зеленые", "Партии возрождения России".

В этот день в регионе работает 236 избирательных участков. Голосовать имеют право 161 тысяча человек.