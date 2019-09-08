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Круиз, вброс и другие нарушения, которые могут произойти в день выборов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Это запрещено законом, но может произойти
Фото: novayagazeta.ru

Фото: novayagazeta.ru

Выборы — это определение раскладки власти на ближайшие годы. А чтобы власть получить, надо хорошо постараться. Кто-то не стесняется получать заветные проценты, нарушая закон. Конечно, мы надеемся, что ничего такого на выборах в Алтайском крае не будет, но все же подготовили для своих читателей небольшую справку технологий, которые запрещены.

Вброс

Некто пытается опустить в урну сразу несколько комплектов избирательных бюллетеней.

"Карусели"

Нарушитель передает избирателю заполненные бюллетени перед входом на избирательный участок. Они опускаются в урну, а новые выданные отдаются организатору действа после выхода с участка.

Круиз

Группа нарушителей ездит на несколько участков и голосует по несколько раз.

Подвоз

Кандидат или его сторонник осуществляет организованную доставку избирателей до участка. Однако, если местные власти организовали доставку всех желающих избирателей на участки из далеко расположенных территорий, то это нарушением не считается.

Агитация

Устные призывы голосовать за того или иного кандидата/партию, раздача агитационных материалов в день выборов.

Подкуп избирателей

Денежная или иная материальная плата избирателю, чтобы он проголосовал, "как надо".

Выдача бюллетеней постороннему лицу

Член избирательной комиссии выдает бюллетень человеку, которого нет в списках избирателей, или он уже проголосовал.

Массовое голосование на дому

В избирком поступает чрезмерно много заявок на надомное голосование.

Голосование вне помещения посторонними лицами

Члены комиссии дают проголосовать тому, кто не включен в специальный реестр надомного голосования.

Запугивание или подкуп избирателей

Нарушитель оказывает давление на избирателя, заставляя его голосовать, "как надо".

Переписывание протоколов

Внесение изменений в документы в пользу кандидата или партии или против них.

Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 12 сентября 2016 г., в 13:22.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.09.2016 13:27
- гость -

учитывая количество электронных урн, скорее всего всё пройдёт вполне приемлемо
оппозиции выгодно выдумывать что-попало, дабы потом как-то хоть оправдать свой провал, а на самом деле работать надо лучше, чтобы люди за вас голосовали!

0  0
12.09.2016 13:28
- гость -

https://pp.vk.me/c604518/v604518620/2bf88/734xdGj3_QM.jpg

0  0
12.09.2016 13:37
Юрий

на все это способна лишь оппозиция, именно ей это нужно,ЕР выиграет выборы исключительно честным путём, с помощью сильных кандидатов и народной поддержки

0  0
12.09.2016 13:41
Неравнодушны

и сколько ещё будут говорить о том, что ЕР будет нарушать, нарушать будет оппозиция, именно там собраны уголовники и обманщики!!

0  0
12.09.2016 13:42
- гость -

сюрприз будет для самовыдвиженцев - там подписи по недействительным паспортам несуществующих людЁв!!

0  0
12.09.2016 13:45
- гость -

ну надо же а где под следственные замы губернатора ??? и другие арестанты? Почему трофиму только пальчиком грозят а не дело возбуждают ?

0  0
12.09.2016 14:00
Массаж мозга

Нарушители... Как обтекаемо вы называете систему, контролируемую едропутами. Нарушения происходят не только в день выборов. Политческая система соткана из нарушений.
13:28, чуров по заказу едра посчитал, как наши голоса ?

0  0
12.09.2016 14:27
SonataVL

12.09.2016 14:00
Массаж мозга
И как же? Если есть подозрения в неправильных расчетах возьмите калькулятор и пересчитайте сами данные по всем ИКам есть на сайте изберкома. Есть подозрения к ИКам ставьте наблюдателей.

0  0
12.09.2016 14:29
йозеф г.

"есть на сайте изберкома"
--------
истина в последней инстанции жи есть..))

0  0
12.09.2016 14:34
Массаж мозга

14:27, скажи дружок, а нахрена мне это нужно? Я уже вижу в твоей картинке, что едросы самые белые и пушистые. А я вашу говнопартию запукинскую уже много лет наблюдаю, поэтому - не верю!

0  0
12.09.2016 14:35
SonataVL


12.09.2016 14:29
йозеф г.
А сравни с тем, что указали твои наблюдатели. и ты не поверишь данные сойдутся.

0  0
12.09.2016 14:38
SonataVL

12.09.2016 14:34
Массаж мозга
Стоп. таки давайте определимся сгнившая система ЕДра с их идиотскими законами вам не нравится или вы утверждаете что все сфальсифицировать можно не в рамках статистической погрешности, а сразу на 40-50%.

0  0
12.09.2016 14:42
- гость -

так как общественное бытие определяет общественное сознание победить должна буржуазная партия как выразительница этого самого сознания

0  0
12.09.2016 14:45
йозеф г.

SonataVL 12 сентября 2016 г.
14:35
"твои наблюдатели"
-------
что это за сверхлюди такие и за чем они наблюдают?

0  0
12.09.2016 14:58
SonataVL

12.09.2016 14:45
йозеф г.
Специально обученные люди способные проследить как считают биллютня и как происходят прочие мелкие пакости именуемые нарушениями. и сфотографировать как насчитали и как нарушили. и о чудо, их наблюдения неожиданно совпадут с тем, что разместит изберком. самая фишка в том что этим сверхчеловеком можешь быть ты. и вот чисто от нефиг делать, придти к ЛЮБОМУ кандидату и сказать, что хочешь быть его наблюдателем. Тебе даже денег дадут за сие.

0  0
12.09.2016 15:01
йозеф г.

SonataVL 12 сентября 2016 г.
14:58
это всё есть - фарс...это как налепили камер и пошли считать в другую комнату)

0  0
12.09.2016 15:11
SonataVL


12.09.2016 15:01
йозеф г.
Да лаааадно? и в эту волшебную комнату не пустили наблюдателей?
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159349/ca9f9d6f9acbd610bb8adb69b38b1b92b36b19cf/
а камеры в этом кабинете запрещены, ибо это скрытая агитация.

0  0
12.09.2016 15:39
- гость -

Уверен, что результаты выборов давно прописаны. Надо просто перед миром соблюсти формальность - провести выборы

0  0
12.09.2016 16:10
SonataVL


12.09.2016 15:39
- гость -
Просветите каким образом и на чем основана ваша уверенность. выше я уже писал, про потенциальную сложность фальсификации в глобальных масштабах.

0  0
12.09.2016 21:17
TAO

Какие вбросы? Какие карусели? Победит самая честная партия "Едим Россию" как обычно с результатом 146% проголосовавших и из них 145 за ЕР, все по честному, никто ничего не подделывает, они так решили давно, и так будет всегда пока еще есть нефть и газ в России, еще не все продано

0  0
19.09.2016 11:39
ЕленаВл

Нойте не нойте, но у этих ваших самых едросов ни одного уголовника в списке не выдвинулось, а теперь посмотрите на картинку. Я так понимаю вам нравится за сидельцев голосовать? Самим то не смешно. Ни одна партия не стала заморачиваться по поводу прошлого кандидата и его посутпках как единая россия. К тому же сколько случаев среди оппозиции с скрытыми судимостями, да там, судя по новостям, сиделец на сидельце.

0  0
19.09.2016 11:42
Гость

Кажется в статье полный список того, что делает на выборах Справедливая россия. В камне и славгороде карусели от Тереньтева, по всему Барнаулу незаконная агитация. А в списке половина сидельцев. Как после этого за таких голосовать можно, если они по чести играть не умеют.

0  0
7.09.2017 07:50
гость

Денежная или иная материальная плата избирателю, чтобы он проголосовал, "как надо".

Наверное самое не распространенное нарушение, ни разу не сталкивался с этим, к сожалению. Может на эти выборах повезет? Мне кажется большинству избирателей это бы понравилось, с паршивой овцы...

0  0
7.09.2017 08:02
- гость -


Денежная или иная материальная плата избирателю, чтобы он проголосовал, "как надо".

Наверное самое не распространенное нарушение, ни разу не сталкивался с этим, к сожалению. Может на эти выборах повезет? Мне кажется большинству избирателей это бы понравилось, с паршивой овцы.

Зачем платить за то, что можно нарисовать бесплатно?

0  0
7.09.2017 08:16
Идеалистка

В прошлом году не было ни одного нарушения на избирательных участках. Сомневаюсь,что в этом году будут нарушения,если только со стороны оппозиционных партий. Ну это и понятно,что у них нет поддержки людей, а хоть какой-то процент им получить надо. Вот у ер другое дело, начали реализовывать свои проекты, народ начал их видеть и узнавать, естественно свой голос они отдадут в пользу той партии,которая делает реальную работу.

0  0
7.09.2017 08:21
- гость -

Нарушение начались еще до дня голосования, это в том числе преступное смещение дня выборов на досрочное голосование. Об остальном можно и не говорить, волшебника Чурова заменили из-за тотальных фальсификаций для повышения прозрачности выборов, но ничего не изменилось, а стало только хуже!!!

0  0
7.09.2017 08:33
- гость -

Шпане местной все же нужно помнить какая партия идет на выборы как партия воров и жуликов и тогда все остальные партии можно уже и не порочить, их прегрешения ничтожны в сравнении!!!

0  0
7.09.2017 09:12
- гость -

всеми перечисленными способами поднимали % выборности ЕР на прошлых и позапрошлых выборах.
Теперь они свои старые приемы объявили незаконными, а сами устроили досрочные выборы и электронные урны. Главное достоинство ЕР - неожиданность и изобретательность!))
А про судимость... хм, откуда могут быть судимые Едрилы, если проворовавшиеся министры невиновны?! Это ж почти ангелы... осталось только к лику причислить

0  0
7.09.2017 09:41
- гость -

Российская либерально-консервативная (ПАРТИЯ ЛИБИРАСТОВ - СОЗДАНА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 5-7% НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ "А МЫ ПРОСТЫЕ РОССИЯНЕ НЕРВНО КУРИМ НА ОБОЧИНЕ ЖИЗНИ" политическая партия, крупнейшая политическая партия Российской Федерации, «партия власти». Образована 1 декабря 2001 года в форме объединения движения «Единство». УЖЕ У ВЛАСТИ 17 ЛЕТ И ЧТО МЫ ОЩУТИМЕЕ СТАЛИ ЛУЧШЕ ЖИТЬ - НЕТ. НАМ ПРОСТО ВТИРАЮТ В ГЛАЗА ЧТО ВЫБОРА НЕТ А ОН НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ!!!

0  0
7.09.2017 10:47
- гость -

Нарушения уже состоялись.
Зачем бюджетников заставляли принудительно досрочно голосовать?
Значит, бюллетени досрочников уже подменены.
А остальные 5%, пришедшие в день выборов, погоды не сделают.
"Выборы" уже состоялись.

Вот бы сравнить результаты голосования досрочников и тех кто придет 10 сентября.
Мне кажется, среди досрочников будет единогласный одобрямс.

0  0
7.09.2017 10:58
гость


7.09.2017 09:41
- гость -

Не надо путать либерастов и ЕР, либерасты это те, кто поддерживает санкции против России, ЕР - те, кто против.
Но мне кажется санкции против России - это главный козырь ЕР. Многое не пойму, как, например, избирателям может нравится повышение пенсионного возраста? Или зарплата депутатов краевого законодательного собрания в 200 тысяч рублей? И вообще 15-20 кратная разница зарплат бюджетников кому нравится? Только тому, кто эту бешеную зарплату получает. Зачем такое искусственное расслоение общества? Ведь это опасно

0  0
7.09.2017 16:00
- гость -

Решение проблемы возможно, для этого необходимо:
1. Отстранение от должности Акимовой.
2. Отмена досрочного голосования и его результатов.
3. Возбуждение уголовного дела.

0  0
12.03.2018 07:54
Гость

Два тура будет! Это исторический момент: 8 апреля выбирать будем. 100%

0  0
12.03.2018 08:18
месный

12.03.2018 07:54
Гость

какие два тура, вы о чём? кто там во второй то пойдёт?

0  0
12.03.2018 08:19
911

В этот раз будет т.н. "надомное голосование" - дома кивнём перед телевизором

0  0
12.03.2018 08:44
- гость -

ух ты сколько кремлеботов то активизировалось, особенно рассмешили про ЕР и судимости, 100% депутатов ЕР можно посадить за взятки.

0  0
12.03.2018 08:54
- гость -

Комментам в начале страницы около 2 лет и все тоже самое - голосуй не голосуй, всеравно получишь... ))

0  0
12.03.2018 10:54
- гость -

Выборы организуют воры и жулики, команды не жульничать и не воровать голоса избирателей не было - поэтому будет как всегда- в Техасе побеждают техасцы...

0  0
12.03.2018 12:53
689

Все эти средства эффективны при низкой явке избирателей, при высокой результат подделать сложно.Фальсификация идет за ранее до дня голосования ,и используются другие способы,не допуск на выборы,нарушение законности,информационная блокада кандидатов.В любом случае сегодня выбор есть и народ выберет достойного кандидата.и это будет выбор народа,главное участвовать чтобы за тебя не решил кто то другой!

0  0
12.03.2018 13:04
месный

12.03.2018 12:53
689

Главное, для начала, чтобы был достойный кандидат, за которого стоит проголосовать, на этих выборах переназначении такого нет, там один кандидат который уже победил и массовка подобранная специально для этого.

0  0
12.03.2018 13:28
689

12.03.2018 13:04
месный
Не прав ,есть достойный кандидат, ты уже проиграл если сдался,а мы нет.Мы боремся за свое будущее, а не за кандидата!

0  0
12.03.2018 13:36
- гость -

Причем тут Единая Россия? Будут выборы президента, а Путин идет как самовыдвиженец.
От ЕР вообще ни кого нет.

0  0
12.03.2018 13:42
- гость -

Путин идет как самовыдвиженец.

и поэтому все полицейские решили проявить альтруизм и сутками на личных авто сторожат его баннеры размещенные в городе?

0  0
12.03.2018 13:52
рабочий

Боря Моисеев - член ЕР с 2005 года. Будь, как Боря - голосуй за ЕР ))))

0  0
18.03.2018 16:36
Юрий

Мне отказали в выборах и уже не первый раз(1188)Питер.Какая единая Росиия там всё куплено,я на других выборах пришёл,так мне нагло заявляли,что мне уплачено.Я им объяснил,что не продаюсь.А если бы и купили то не пришёл бы.За 5 минут 30 поддельных подписей нашёл.

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