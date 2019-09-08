Более 12% жителей Республики Алтай пришли на выборы за первые два часа

Более 12,4% избирателей в Республике Алтай пришли на выборы главы региона и депутатов Эл Курултая в первые два часа работы участков. Об этом amic.ru сообщили в Избирательной комиссии.

Так, на 10 утра (участки открылись в 8 утра) проголосовало 12,41% избирателей регионе, это 19,4 тысячи человек. Всего в Горном Алтае 161 тысяча избирателей.

Активнее всего голосуют в Кош-Агачском районе — 18%, а вот самая низкая явка в Горно-Алтайске (8,75%). В Майминском районе проголосовало 9,03%, Онгудайском – 15,62%, Турочакском – 9%, Улаганском – 10%, Усть-Канском – 16,61%, Усть-Коксинском – 10,87%, Чемальском – 10,97%, Чойском – 13,27%, Шебалинском – 14,22%.

Предыдущие выборы главы региона в республике Алтай прошли в сентября 2014 года. Тогда итоговая явка составила 54,2%.