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"Спокойно, даже "фейков" пока нет": член Общественной палаты РФ о выборах на Алтае

, ИА "Амител"
От Общественной палаты на Алтае работают 318 наблюдателей, создан ситуационный центр
Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев / Фото: vybor-naroda.org

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев / Фото: vybor-naroda.org

Член Рабочей группы Общественной палаты России по контролю за выборами Максим Григорьев рассказал в своем Twitter о ходе наблюдения за процессом голосования в Республике Алтай.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтае зафиксированы нарушения на выборах главы региона. В день тишины, ночью, были раскиданы листовки с призывом голосовать за одного из кандидатов.

Глава лаборатории социальных технологий АНО "ЭИСИ" Дарья Кислицына отметила, что это является злостным нарушением избирательного законодательства. Кроме того, как она подчеркнула, электоральный потенциал этого действия крайне ограничен, "а вот неуважение к избирателю зашкаливающее".

Впрочем, не исключена и банальная провокация. По мнению Кислицыной, таких ситуаций на выборах еще можно ожидать в течение всего времени, оставшегося для голосования.

8 сентября в Республике Алтай проходят выборы главы региона. На должность претендуют три кандидата: депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин, депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов и врио главы региона Олег Хорохордин.

Более 12% жителей Республики Алтай проголосовали в первые два часа. Кроме главы региона жителям предстоит выбрать еще 41 депутата Госсобрания: 30 по одномандатным округам и 11 по спискам партий.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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