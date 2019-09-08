Голосование в штатном режиме. Алтайский депутат оценила ход выборов в Кулунде

Депутат парламента Алтайского края Наталья Цепенко высоко оценила выборы в Кулундинском районе, где 8 сентября проходит голосование за одного депутата АКЗС.

По словам Цепенко, голосование идет в штатном режиме. Явка еще в первой половине дня составила 15%.

"Для меня эти выборы по-личному особенные. Ведь мы выбираем депутата, который должен стать преемником работавшего на округе ранее, ушедшего из жизни Александра Васильевича Гукова. Мы с ним плодотворно работали, отстаивали интересы жителей округа. Теперь его место должен занять действительно достойный, работоспособный и авторитетный человек, имеющий опыт работы депутатом и знающий проблемы жителей. Уверена, земляки сделают мудрый выбор", – сказала она.

Напомним, депутат АКЗС Александр Гуков скончался в марте 2019 года. Его мандат стал вакантным. Для избрания нового депутата и проводят выборы по округу № 2 (Кулундинский, Табунский, Михайловский, Ключевский районы).