Сотрудники высокогорных метеостанций досрочно выбрали губернатора Республики Алтай

В отдаленных и труднодоступных территориях Республики Алтай досрочно проголосовали 634 человека, в том числе сотрудники высокогорных метеостанций Аккем и Кара-Тюрек, передает ТАСС.

"Всего в регионе имели право досрочно проголосовать 1329 человек. Это жители труднодоступных и отдаленных районов. Досрочное голосование провели сотрудники избирательных комиссий и на самых высокогорных метеостанциях республики", – рассказали в региональном избиркоме.

Малодоступными и отдаленными считаются 32 точки на карте республики. Помимо метеостанций, это чабанские стоянки и отдаленные личные подсобные хозяйства.

Сотрудники избиркомов добирались до недоступных жителей на моторных лодках, УАЗах и лошадях.

К примеру, одна из старейших на Алтае метеостанций на озере Аккем расположена на высоте 2050 метров над уровнем моря, наблюдения там ведутся с 1932 года. Метеостанция Кара-Тюрек работает с 1939 года, находится она на территории Катунского хребта на высоте около 2,6 тыс. метров над уровнем моря.

Напомним, на должность главы региона претендуют три кандидата: депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин, депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов и врио главы региона Олег Хорохордин. Также предстоит выбрать 41 депутата Госсобрания: 30 по одномандатным округам и 11 по спискам партий.