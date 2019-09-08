Алтайский край значительно уступает Республике Алтай по явке. Данные на 18 часов

За два часа до закрытия участков два Алтая показывают совсем разную явку, это можно объяснить уровнем выборов. В Республике Алтай выбирают губернатора и региональных депутатов, здесь уже проголосовало более 44% избирателей. В Алтайском крае только лишь местные выборы, на которые пришло 24,66%.

"Всего по Республике Алтай по состоянию на 18 часов проголосовало 71 675 избирателей, что составляет 44,21% от общего количества", – сообщили в пресс-службе республиканского Избиркома.

Самая высокая явка в Усть-Канском районе (52%), самая низкая – в Турочакском (38,44%). В Горно-Алтайске на выборы пришли 42,21% избирателей.

Что же касается Алтайского края, то здесь в среднем по краю проголосовали 24,66% избирателей. На довыборах в АКЗС явка составляет 25,72%. В Барнауле за одного депутата пришло голосовать 11,94%, в Бийске за двух кандидатов – 12,8%.