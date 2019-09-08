Нарушения "в стиле 90-х" зафиксированы на выборах главы Республики Алтай

В Республике Алтае зафиксированы нарушения на выборах главы региона, которые проходят в это воскресенье, 8 сентября, пишет Life.

Сообщается, что в день тишины, ночью, были раскиданы листовки с призывом голосовать за одного из кандидатов.

Глава лаборатории социальных технологий АНО "ЭИСИ" Дарья Кислицына отметила, что, во-первых, это является злостным нарушением избирательного законодательства, так как агитация запрещается с наступлением дня тишины.

Во-вторых, фактически это возврат к кампаниям 90-х с черными технологиями, отметила она. "О чем это говорит? Банальная неуверенность и страх кандидата от партии в собственном результате. Электоральный потенциал этого действия крайне ограничен, а вот неуважение к избирателю зашкаливающее", – подчеркнула Кислицина.

Впрочем, не исключена и банальная "подстава" кандидата. По мнению Кислицыной, провокаций и нарушений на выборах еще можно ожидать в течение всего времени, оставшегося для голосования.

8 сентября в Республике Алтай проходят выборы главы региона. На должность претендуют три кандидата: депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин, депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов и врио главы региона Олег Хорохордин.

Более 12% жителей Республики Алтай проголосовали в первые два часа. Кроме главы региона жителям предстоит выбрать еще 41 депутата Госсобрания: 30 по одномандатным округам и 11 по спискам партий.