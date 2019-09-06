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Новости

Силовики чаще других становятся жертвами мошеннических "лотерей"

, ИА "Амител"
Эксперт описал людей, которые попадаются на уловки злоумышленников
Фото: из архива Amic.ru

Фото: из архива Amic.ru

В 65% случаев телефонных мошенничеств, когда за участие в лотерее сулят гарантированный приз, а вместо этого вытягивают данные банковской карты и снимают с нее деньги, жертвами становятся женщины экономически активного возраста, сообщает ТАСС.

Об этом журналистам рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

Он объяснил это тем, что чаще всего во время разговора они заняты домашними делами или думают о чем-то другом: детях, работе, личной жизни.

В целом намечается существенный крен в сторону атак на экономически активное население в возрасте от 32 до 48 лет.

На него приходится 60% случаев мошенничеств. Это связано с тем, что именно у этой категории чаще всего имеются значительные накопления.

"В этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных, – рассказал Сычев. – Иногда доходит до смешного, когда человек, уважаемый полковник, говорит: "Да я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты". Хотел полторы тысячи – потерял двести".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.09.2019 08:08
- гость -

Все правильно. Чем меньше интеллекта, тем проще попасть на удочку аферистов.

0  0
6.09.2019 08:15
- гость -

Сила есть ума не надо

0  0
6.09.2019 08:45
месный

а-ха-ха-ха-ха-ха...

0  0
6.09.2019 08:52
- гость -

почему-то совсем их не жаль

0  0
6.09.2019 08:54
АБОРИГЕН

Ну тут всё! И государственные приоритеты и традиционное отраслевое скудоумие. Сразу понятно что является опорой режима и уровень умственного развития этой опоры.

0  0
6.09.2019 09:17
- гость -

Когда всегда мало денег и бонусов...

0  0
6.09.2019 10:52
гость

В гос думу внесли два законопроекта о неосновательном обогащении, вот если б их приняли - пришлось бы ротацию кадров по стране делать на 80%. Существенные поправки в ст.290.1 УК РФ

0  0
6.09.2019 14:22
Ох

Тяга к халяве растет там где ее больше всего. Аппетит приходит во время еды

0  0
6.09.2019 16:28
- гость -

Жадность и минимум интеллекта...

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