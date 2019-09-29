Два барнаульца в течение 15 минут обокрали ночью ломбард и салон связи

В Барнауле в ночь на воскресенье, 29 сентября, двое неизвестных обокрали ломбард и салон сотовой связи, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Первый случай кражи произошел в 2:19 ночи по улице Попова,113. Неизвестные проникли в салон сотовый связи, откуда похитили мобильные телефоны. После скрылись в сторону улицы Балтийской.
В совершении данного преступления подозреваются и разыскиваются два парня. Были одеты в куртки серого цвета на голове капюшоны, темные штаны. При себе была сумка.
Через 14 минут, в 2:32 ночи, произошла вторая кража по улице Взлетная, 2а (в районе предыдущей кражи). Двое неизвестных проникли в ломбард и похитили 260 тыс. рублей и золотые изделия общим весом 1600 грамм.
В совершении данного преступления подозреваются два парня. Первый: худощавого телосложения, был одет в черную кепку, темно-зеленную куртку, серые джинсы в обтяжку, черные кроссовки. Второй: среднего телосложения, был одет в серую спортивную кофту с капюшоном на голове, черные спортивные трико, черные кроссовки с белой подошвой. При себе была сумка с белой надписью.
Предположительно, ломбард и салон сотовой связи обокрали одни и те же люди.
Комментарии
1600 граммов это больше 2 млн рублей.
Что ж их не за семью замками хранили?
Сотни клиентов ломбарда лишились своих вещей, дело не только в сумме, для многих это память от родителей, подарки от дорогих людей и т.д.
Фотография, как всегда, левая.
она с перерабатывающего предприятия, с аффинажного завода.
"И вы поймёте,Шурочка,что кража гораздо лучше ограбления"@"
Жалко,что фотография левая,а то бы по чекухе на перчатке можно было бы определить похитителей.
29.09.2019 12:59 Это да. В следующий раз надо просить, чтобы грабители свои фотки высылали.