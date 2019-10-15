Кулеры и помпы со скидкой: где выгодно купить оборудование для воды

С 30 сентября по 30 ноября 2019 года в "Алтайском источнике" проходит акция "Выгодная осень": здесь можно приобрести оборудование для воды со скидкой 15%*:
- кулеры;
- помпы механические;
- держатели стаканов на магните;
- держатели стаканов на шурупах.
К примеру, в наличии есть весьма доступные модели кулеров за 2550 рублей, а также помпы по выгодной цене – всего за 510 рублей. Модели оборудования и цены представлены по ссылке: https://alt-ist.ru/equipment.
Подробности по тел: 570-570 (служба доставки "Алтайский источник").
Питьевая артезианская вода "Алтайский источник" – полноценная по макроэлементному составу, предназначенная для ежедневного употребления без ограничений по состоянию здоровья, возрасту, уровням физической нагрузки, а также для приготовления чая, кофе и другой пищи. Это продукт, в котором природная сила и чистота Алтая сохранены в своем первозданном виде и призваны служить укреплению здоровья жителей региона.
"Алтайский источник" – это природный дар Алтая, вода, которая отвечает самым высоким стандартам, сбалансированная по солевому составу и подходящая для ежедневного употребления. Ее можно заказать в бутылях объемом 19 л домой или в офис. Высокое качество воды подтверждается сертификатами.
"Алтайский источник" – источник жизни!
*Акция действует для физических и юридических лиц. Сроки проведения – с 30.09.2019 по 30.11.2019.
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