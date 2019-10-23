Силуанов рассказал о скачке роста зарплат и пообещал повышение бюджетникам

Министр финансов Антон Силуанов в эфире Первого канала рассказал, что рост зарплат бюджетников в 2020 году будет выше инфляции.
"Рост зарплаты бюджетников на следующий год составит 5,4%, а рост инфляции по прогнозам на следующий год мы предполагаем на уровне от трех до четырех процентов", — сказал Силуанов.
По его словам, бюджет России на 2020 год составлен так, чтобы инфляционный налог "не съедал" заработную плату, пенсию и сбережения любого россиянина.
Силуанов отметил, что за последние шесть лет в бюджетной сфере произошел существенный скачок роста зарплат.
"Сегодня врач должен получить и получает в среднем две средние заработные платы по региону, учитель должен получать по средней заработной плате. Именно такие пропорции заложены в бюджете", — подчеркнул министр.
В первом чтении проект бюджета РФ будет рассмотрен Госдумой 23 октября. В сопроводительных документах к нему поясняется, что рост доходов "позволит обеспечить сохранение достигнутого уровня целевых показателей повышения оплаты труда, установленных данными указами президента РФ".
Также запланировано ежегодное повышение зарплат в соответствии с прогнозным уровнем инфляции в отношении всех категорий работников федеральных государственных учреждений.
Ранее сообщалось, что зарплату большинству бюджетников Алтайского края в 2020 году повысят на 8,7%. Рост коснется врачей, учителей, воспитателей и других категорий работников из указов президента.
Кроме того, согласно данным Алтайкрайстата, с января по август жители региона заработали на 8,7% больше, чем за аналогичное время 2018 года. Средняя зарплата в августе в регионе составила 27 077 рублей, отметили в ведомстве.
Комментарии
Сегодня врач получает в среднем две средние заработные платы по региону, отметил министр.
В эфире Первого канала можно заявить, что даже не две, а три или четыре и даже никто не засмеёт.