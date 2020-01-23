Стаи бродячих собак держат в страхе жителей Камня-на-Оби

Жители Камня-на-Оби жалуются на крупные своры собак, которые держат в страхе население – животные бывают агрессивными и периодически нападают на местных жителей, сообщает газета "Каменские известия".
"Собаки здесь ходят стаями по 7-9 особей, собираются в районе школы, детского сада, магазина, на всех улицах микрорайона. Ведут себя агрессивно, – рассказала горожанка. – Два дня тому назад пришлось разгонять стаю, собаки окружили подростка, лаяли, угрожающе на него надвигались".
Многие родители боятся отпускать детей в школу одних, так как стаи бродячих животных бегают неподалеку.
"Собаки постоянно кидаются на прохожих, охранники спортклуба "Боец" уже не раз отгоняли свору лопатами от детей и подростков, – пожаловалась другая местная жительница. – Даже взрослым людям постоянно приходится оглядываться, все боятся. Некоторые собаки в этой стае очень крупные, сантиметров 50 в холке".
Ситуация ухудшилась, когда был принят закон, который делает более гуманным процесс отлова бродячих животных. Сначала их ловят, откармливают, лечат, стерилизуют, а потом снова отпускают в естественную среду обитания.
Это дорогой и длительный процесс, который требует профессионального подхода, а не простого отстрела. Поэтому догхантеров осталось совсем немного. В прошлом году город обслуживал бизнесмен из Славгорода, отловив свыше 100 особей, а в этом году новый контракт с ним пока не заключен.
Городские власти рассматривают возможность выделения отапливаемого помещения для передержки отловленных животных, чтобы не возить их туда и обратно. А пока чиновники думают, население продолжает бояться ходить в одиночку по улицам.
Комментарии
Ситуация ухудшилась, когда был принят закон, который делает более гуманным процесс отлова бродячих животных.
Странное умозаключение. Наверное, ситуация ухудшилась потому, что жители боязливого камня на оби своих собак выбрасывают на улицу?
Странное умозаключение. Наверное, ситуация ухудшилась потому, что жители боязливого камня на оби своих собак выбрасывают на улицу?
Понимаете, когда Вы " Сначала их ловят, откармливают, лечат, стерилизуют, а потом снова отпускают в естественную среду обитания." Вы не решаете проблему, Вы отмываете денюжку.
Пионер прав
А "нивинные сабачиньки(с)" больны, их срочно нужно полечить, например от туберкулеза или живительной пулькой в голову
А "нивинные сабачиньки(с)" больны, их срочно нужно полечить, например от туберкулеза или живительной пулькой в голову
На самом деле - все куда проще. Это просто кладезь налогов. Завел животное? Налог. Выгул вне положенной территории? Штраф. Без намордника? Штраф. Без поводка? Штраф. Собака не зарегена? Штраф. Ваша собака покакала. Не убрали? Мммм. Двойной штраф. У вас была зарегена собака. Выбросили? Ипотека. Только так зоошиза научится нести ответственность за своих питомцев.