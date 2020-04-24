Все там же. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика

Новых муниципалитетов, где бы выявили коронавирус, в Алтайском крае не прибавилось. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали восемь инфицированных: по двое в Барнауле, Змеиногорске и Рубцовске, по одному – в Горняке и в Рубцовском районе. Напомним, что один человек скончался. Это житель села Логовское Первомайского района.

Таким образом, география распространения вируса на 24 апреля выглядит так:

Барнаул – 61 заболевших;

Змеиногорск – 41;

Поспелихинский район – 7;

Горняк, Бийск – 6;

Рубцовск, Павловский (Павловск, Шахи, Комсомольский) и Рубцовский (с. Веселоярск, с. Николаевка) – по 5;

Камень-на-Оби и Крутихинский район (Крутиха) – по 3;

Первомайский (Логовское) и Советский (Советское) районы – по 2;

Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка) и Родинский (п. Мирный) районы – по 1.