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Под буквами "БАРНАУЛ" растянули огромную георгиевскую ленту

, ИА "Амител"
Символ победы будет радовать горожан до конца мая
Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

У подножия букв "БАРНАУЛ" растянули огромную георгиевскую ленту с орденом Великой Отечественной войны. Масштабное черно-оранжевое полотнище появилось по совместному проекту барнаульского отделения партии "Единая Россия" и мэрии Барнаула, сообщает пресс-служба партии. 

Лента изготовлена на баннерной сетке размером 9 на 60 метров, а закреплено полотно по всему периметру через каждые 25 сантиметров. По решению главы города Вячеслава Франка символ Победы останется на склоне на весь май.

Кроме того, еще одну ленту планируют разместить на здании Алтайского государственного университета.

Администрация города и партия просит барнаульцев уважать георгиевскую ленту как символ героизма и мужества, бережно относиться к установленной в Нагорном парке конструкции.

Как ранее сообщил amic.ru, в Барнауле стартовала акция "Георгиевская ленточка", во время которой ленты будут раздавать в продуктовых магазинах, аптеках и трамваях.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.05.2020 17:32
- гость -

Верните награду Барнаула Орден Октябрьской Революции.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1980 года гласил:

«За большие заслуги трудящихся города в революционном движении, их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, и в связи с 250-летием со времени основания наградить город Барнаул орденом Октябрьской Революции».

7.05.2020 17:38
- гость -

Ваще хрень какая та, ЗАЧЕМ? Ну я бы ещё понял флаг государственный растянуть, а это какой то дешевый флеш-моб.

7.05.2020 17:44
- гость -

символ победы - красное знамя, а не эта полосата тряпка

7.05.2020 17:45
гость

дедушка в бункере уже старенький, ему гордится больше нечем

7.05.2020 17:48
- гость -

Государственные флаги сейчас везде висят,а эта огромная лента-символ Победы.

7.05.2020 18:03
- гость -

а можно первых трех либерально настроенных неуважаемых забанить?

7.05.2020 18:11
CALIBR

Из какого и без того худого кармана городского бюджета вытащили деньги - вот в чем вопрос.
Есть мнение - за счёт благоустройства. Нет мнения куда эти ленты денут после мая.Полагаю, в следующем году они не пригодятся - спишут.

7.05.2020 18:19
- гость -

Калибр,как думаешь,время ещё не подошло нам всем каяться за сталинизм?

7.05.2020 18:23
- гость -

а можно первых трех либерально настроенных неуважаемых забанить?

единоросам и пропиндосам Красное Знамя и фамилия Сталин поперек горла.

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