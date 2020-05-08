Протоиерей Смирнов попал в больницу с подозрением на коронавирус

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник из окружения священника.

По данным агентства, состояние 69-летнего Смирнова оценивается как стабильное. До этого он перенес операцию, и из-за возраста входит в группу риска по COVID-19.

Ранее Смирнов заявлял, что коронавирус может быть "чрезвычайно полезным явлением". По его словам, с начала эпидемии "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".