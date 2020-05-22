Еще один человек с коронавирусом умер в Алтайском крае

Региональный оперативный штаб сообщил о смерти десятого пациента с диагнозом COVID-19 в Алтайском крае.
Таким образом, на 22 мая смерть именно от коронавируса подтверждена в семи случаях. По двум ожидается окончательное заключение экспертов. Еще в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти.
Как отмечают в алтайском Минздраве, все умершие с ковидом имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому патологоанатомические исследования занимают определенное время.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 74 новых инфицированных. Общее число зараженных в регионе достигло 1185.
Напомним, что по указу губернатора Виктора Томенко в регионе с 12 мая действует обязательный масочный режим, который подразумевает обязательное ношение средств защиты в местах массового скопления людей.
Комментарии
Сколько лет старичку было?
это как история - 2 дня жестко пили и веселились, а на второй день кто-то отравился печеньем... Предлагаю сделать статистику сколько реально умирают людей от гриппа, орви, болезней сердца, алкоголизма, наркомании... и сравним с этим! людей уже запугали совсем, хотят чтобы все сидели дома и молчали..... чтобы бесправными были и послушными....
22.05.2020 13:00
- гость -
Сколько лет старичку было?
Столько же, сколько тебе.
22.05.2020 13:06
гость
сколько реально умирают людей от наркомании... и сравним с этим!
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Вы совсем офигели?
Сдается мне что мрёт от коронавируса народу меньше чем от ежегодного гриппа.
вирус никуда не денется! переболеют почти все, как и гриппом и орви! если есть большие проблемы со здоровьем, то проблема будет не в вирусе....
Берегите здоровье, не травитесь сигаретами и алкоголем, хоть немного занимайтесь спортом, хотя бы гимнастику делайте, бывайте на улице на солнце.
Увеличьте шансы вашему организму справиться с вирусом.
Эти меры и без вируса полезны.
22.05.2020 13:14
гость
вирус никуда не денется! переболеют почти все, как и гриппом и орви! если есть большие проблемы со здоровьем, то проблема будет не в вирусе....
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С чего это все? Я гриппом не болела, только слышала, что есть такое. Прививки от него ни разу не ставила. Думаю, и коронавирусом не все должны переболеть.
22.05.2020 13:11
АБОРИГЕН
Сдается мне что мрёт от коронавируса народу меньше чем от ежегодного гриппа.
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Откуда данные берешь? Сочинаешь?
22.05.2020 13:06
гость
Алкоголизм и наркомания-выбор самого человека.От этого не умирают соседи и прохожие,а вот от безответственности подавляющего количества безмасочных горожан-да.
22.05.2020 13:33
Гость
вы уверенны что вы не болели вирусом? сдайте анализ, может у вас был в очень легкой форме и без симптомов! как и в 90% случаев в реале! у меня знакомые заразились.... 2 дня температура была 38... чуть болело горло и все, потом все само закончилось.... если бы не сдавали анализ, то и не знали бы про вирус! зимой и весной намного больше все болели от вирусов
22.05.2020 13:33
Гость
вы уверенны что вы не болели вирусом?
Реклама частной лаборатории? - Сдайте на анализ, узнаете, что уже переболели, и расслабьтесь. А кто скажет, что Вы уже не заразны?
22.05.2020 13:45
- гость -
ну так вы же переживаете..... хотите сдать анализ - сдайте!)
Что же вам всем дома не сидится!!!
22.05.2020 13:51
Илья
Прикинь, почти всем людям что-бы поесть нада сначала поработать
Нужно проверить этот человек при жизни ел огурцы, скорее всего причина смерти в этом.
Иванушки диванные, о родителях и бабушках и дедушках подумайте своих. Прежде чем писать бред про незаразность и не сильные последствия.
Иванушки диванные, о родителях и бабушках и дедушках подумайте своих. Прежде чем писать бред про незаразность и не сильные последствия.
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Нефиг шастать по городу. сидите дома и не вылазти на улицу
22.05.2020 14:18
- гость -
Я уже не молодой и то плевать хочу на всю истерию вокруг этого вируса! Сколько проживу - это все мое! Ребенок уже взрослый... Я не желаю умереть от страха заразиться или остаток жизни просидеть дома!
22.05.2020 13:30
- гость -
Ежегодно от сезонного гриппа умирает 650-700 тыс. человек. На сегодняшний день от коронавируса умерло 330 тыс.человек. Опять же несмотря на разнообразную статистику ни в Италии ни в Швеции не фиксируется взлёт смертности по сравнению с этими же периодами за прошлые годы.
22.05.2020 13:08
- гость -
Столько же, сколько тебе....
А ты, старая кашолка откуда знаешь?
Твой жоних был?
22.05.2020 14:02
месный
Каждый день на сайте-неужели платят?
Никто не тестировал людей до поступления в больницу. Может с этим вирусом человек жил и все было нормально. Умер к примеру от тромба, выяснилось и про присутствие этого вируса в организме - умер от коронавируса..!
Алкоголизм и наркомания-выбор самого человека.От этого не умирают соседи и прохожие
Какое огромное заблуждение. От этого часто умирают и соседи и прохожие. Алкоголизм и наркомания часто не возникают на ровной почте. Общество к этому подталкивает своим безразличием и издевательством.
22.05.2020 14:24
- гость -
Хоть один нормальный. Вцепились в свою бренную закредитованную жизнь и боятся выйти на улицу. В лес боятся там клещ укусит....Срамота какая. Лучше от пыли помереть под кроватью дома?Комфортно ли вам мышки живется в норках ваших?
ну так вы же переживаете..... хотите сдать анализ - сдайте!)
Я-то не переживаю, и свои заработанные денежки в частные лаборатории не понесу.
ТАСС
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
У 14% сдавших тест в «Инвитро» россиян обнаружились антитела к коронавирусу
"Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов", - отмечается в сообщении. Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу в "Инвитро" сдали более 40 тыс. человек.
И что?
22.05.2020 14:29
Гостю 22.05.2020 13:06
Это не заразная болезнь,воздушно-капельно и через рукопожатие не передаётся.
Надо адвокатам на вооружение взять, если сбивают старика на дороге, то если при такой же силе удара, молодой бы выжил, значит старик умер ни от удара. Просто старенький уже был, сердце слабое, водитель ни при чем, заплатит штраф, что не пропустил или за превышение
Надо адвокатам на вооружение взять, если сбивают старика на дороге, то если при такой же силе удара, молодой бы выжил, значит старик умер ни от удара. Просто старенький уже был, сердце слабое, водитель ни при чем, заплатит штраф, что не пропустил или за превышение
Вирус ни при чем. Просто старенький уже был, здоровье слабое слабое
22.05.2020 14:48
гость
Значит старик умер ещё ДО удара! И дорогу переходил уже мёртвым.
22.05.2020 14:55
Он мог испугаться приближающегося автомобиля и умереть. Водитель ни при чем. Они сейчас вируса пугаются и умирают, потому что старые. Вирус ни при чем
22.05.2020 14:24
- гость -
Я уже не молодой и то плевать хочу на всю истерию вокруг этого вируса! Сколько проживу - это все мое! Ребенок уже взрослый... Я не желаю умереть от страха заразиться или остаток жизни просидеть дома!
--------
Что вы идиотов слушаете про остаток дней? Если есть страны, где люди побеждают, то и у нас получится. Конечно, посидели бы сразу недели 3 дома ВСЕ, маски, перчатки. А власти сразу на замок внешние границы и внутри регионов - то и мы бы сейчас выходили по-настоящему из эпидемии, а не на бумаге у Путина.
Но всё преодолеем, чуть больше времени потратим, хотя из-за ковид-диссидентов потеряли фору.
22.05.2020 14:25
- гость -
Твой жоних был?
Нет, твой любовник.
Опасность тех, кто сейчас хочет общаться только в том, что он своим общением может создать проблемы другим людям. Право рисковать своей жизнью имеет любой, он не имеет право рисковать чужими жизнями, разнося вирус
22.05.2020 13:14
гость
ты корью или ветрянкой болела?
22.05.2020 15:06
- гость -
Я не слушаю никого, я понимаю, что большая часть моей жизни уже прошла. Я и жена понимаем это, но не сидим и не печалимся о прошедших годах, не боимся вирусов (они есть и будут) - мы просто живем и радуемся жизни! Другим тоже желаем - живите радуйтесь! Есть люди с ослабленным организмом, но так им самим требуется поберечься. А сидеть и ныть как все плохо - так и в психушку угодить можно!
Всем желаю здоровья!!!
Сейчас под аппаратом ИВЛ ребенок лежит. Даже страшно подумать, что случится то, что не даст ему прожить столько сколько он мог бы прожить без вируса
22.05.2020 14:41
- гость -
Вцепились в свою бренную закредитованную жизнь и боятся выйти на улицу. В лес боятся там клещ укусит....Срамота какая. Лучше от пыли помереть под кроватью дома?Комфортно ли вам мышки живется в норках ваших?
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В том-то и дело, это у вас жизнь бренная закредитованная, поэтому не дорожите, нищие крысы..
А унас нет кредитов и пыли под кроватью. Норки вполне себе комфортабельные. И нам есть чем заняться, находясь в уюте и комфорте. Участвуя удаленно в разных проектах. Каждый день общаясь через сеть с родственниками, друзьями и коллегами по всему миру.
22.05.2020 15:17
- гость -
"Радостные",вы бы проверились.Вон пишут,что вирус молниеносен-утром бегом,вечером реанимация.
Двум смертям не бывать, а одной не миновать
22.05.2020 15:23
- гость
Да, в могилу натасканное не утащишь, тем и дороже шкурка-жить то хочется. Вся жизнь в презервативе и маске, судьба такая.
22.05.2020 14:28
Гость
Ну например пока идёт процесс выполнения
dd if=/dev/da1p2 of=/dev/da0p2 bs=512k conv=noerror,sync
Я вполне могу что-то тут прочитать и даже написать
22.05.2020 15:42
- гость -
Не переживай, тебя тоже заставят маску носить. Чем скорее, тем быстрее закончится эпидемия.
Что касается презерватива, то это бы тоже неплохо внедрить в обязательном порядке для таких, как 15:42, чтобы не размножались.