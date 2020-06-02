"Не прошел испытание властью". Томенко прокомментировал задержание мэра Славгорода

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил взять под контроль вопросы жизнеобеспечения Славгорода, где на днях по подозрению в получении взятки задержали мэра Сергея Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"К сожалению, не все проходят испытание властью", – прокомментировал Томенко задержание во время совещания с членами правительства.

Глава региона также отметил, что не может сейчас давать оценку происходящему, поскольку на данный момент идет следствие.

"Горбунов имеет юридическое образование, был начальником отдела полиции, знает законодательство и последствия такого рода преступлений. Что его привело к тому, чтобы соблазниться взяткой?" – добавил губернатор.

Также в совещании приняли участие вице-губернаторы Денис Губин, Александр Лукьянов и Виталий Снесарь, которые проведут встречи с руководством Славгорода и депутатским корпусом для сохранения стабильной работы органов местного самоуправления. Члены правительства будут работать в Славгороде 4 июня.

Как подчеркнул Томенко, в муниципальное образование, кроме Славгорода, входит более 20 населенных пунктов и важно, чтобы в каждом своевременно решались вопросы жизнеобеспечения.

Как ранее сообщил amic.ru, главу Славгорода Сергея Горбунова задержали 29 мая во время передачи ему двух миллионов рублей. Позднее Горбунов признался в получении еще нескольких взяток, а общая сумма незаконно полученных денег превысила шесть миллионов рублей. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

На данный момент мэр находится под домашним арестом, а Славгородом временно руководит исполняющий обязанности первого замглавы администрации Дмитрий Петраков.