Прокуратура проверит обоснованность претензий к барнаульскому ветерану ВМФ

Запланированное на 18 августа судебное разбирательство по поводу административного дела в отношении ветерана военно-морского флота Дмитрия Мельникова, которого обвинили в организации несанкционированного митинга в День ВМФ 26 июля, отменила прокуратура. Об этом ИА "Банкфакс" рассказал сам Мельник.
Как ранее сообщал amic.ru, в праздничную дату региональное отделение всероссийской организации морских пехотинцев "Тайфун" планировало официально возложить цветы к мемориальному камню в парке "Изумрудный". При этом ветераны пригласили даже губернатора Виктора Томенко, однако из правительства пришел отказ и предостережение, что в связи с ковидной ситуацией в этот день стоит отказаться от торжественных мероприятий. Само празднование не согласовали и в мэрии Барнаула.
Тогда ветераны решили обойтись без массовых торжеств и встретиться на площади Октября, откуда моряки в масках и перчатках дошли до мемориала и возложили цветы. Однако на месте их встретили оперативники и чиновники, которые составили против главы отделения "Тайфуна" Дмитрия Мельника административный протокол за организацию несанкционированного митинга.
Дело должно было рассматриваться 18 августа в Октябрьском районном суде. Ответчик явился к назначенному времени вместе с возмущенными сослуживцами, однако им сообщили об изъятии дела. По словам Мельника, прокуратура решила проверить обоснованность претензий полиции.
"Все остается в подвешенном состоянии, потому что неизвестно, какое решение примет прокуратура. Если по здравому смыслу, то она должна принять решение о прекращении дела", – сказал ветеран.
Напомним, что спустя неделю после Дня ВМФ, 2 августа в Барнауле прошло празднование Дня ВДВ, в котором приняли участие первые лица края, в том числе Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и другие.
Позднее власти объяснили, что проведение праздника стало возможным в связи с "соблюдением всех требований эпидемиологического законодательства". При этом какие требования необходимо соблюдать, чтобы получить разрешение на подобные мероприятия, в правительстве не уточнили.
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