Барнаульского ветерана хотят привлечь к ответственности за организацию митинга

Ветерана морской пехоты хотят привлечь к административной ответственности за шествие в День военно-морского флота, которое состоялось 26 июля в Барнауле, сообщает "Комсомольская правда на Алтае".
Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун" планировала официальное мероприятие на День ВМФ заранее. На возложение цветов к мемориальному камню в парке "Изумрудный" ветераны пригласили губернатора Виктора Томенко. Однако из правительства пришел отказ и предостережение, что в связи с ковидной ситуацией в этот день стоит отказаться от торжественных мероприятий. Празднование не согласовали и в мэрии Барнаула.
Ветераны решили обойтись без массовых торжеств и провести встречу на площади Октября, при этом 26 июля многие пришли не договаривались.
"Когда я пришел, на месте уже было много людей. Я сказал, что надо идти, чтобы не было столпотворения, понимаю же, что пандемия. Я попросил людей соблюдать дистанцию, надеть маски, да и сам был в ней и в перчатках", – сказал глава краевого отделения "Тайфуна" Дмитрий Мельник.
Все торжество ограничилось возложением цветов, а выдачу почетных грамот решили отложить до снятия "ковидных" ограничений. На все мероприятие ушло всего 10 минут.
"Тут же, как из кустов, выросли оперативники, один из чиновников администрации городской показал на меня пальцем, а далее женщина в полицейской форме составила на меня протокол. Я говорю: "Зачем? Я лично пришел, никого не организовывал", – говорит Мельник.
В итоге ветерана вызвали в отдел, где его обвинили в организации митинга и несанкционированного шествия.
При этом спустя неделю, 2 августа, в Барнауле прошло празднование Дня ВДВ, в котором приняли участие первые лица края, в том числе Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и председатель АКЗС Александр Романенко.
Позднее власти объяснили, что проведение праздника стало возможным в связи с "соблюдением всех требований эпидемиологического законодательства". При этом какие требования необходимо соблюдать, чтобы получить разрешение на аналогичные мероприятия, в правительстве не назвали.
Комментарии
Ммм.. Ну все как обычно..
На любую остановку прийти так и штрафовать всех за шествие к остановке и ожидание транспорта. А ещё за шествие в магазин можно у каждого магаза....
как же они боятся народа !
Надо было грамоты предложить вручать Томенко.
Ссут перед народом черти.
Так то прокуратура должна ответ дать, почему Томенко митинг на день ВДВ организовал. В Горно-Алтайске чиновника за это уволили, теперь административный суд ко дню ВМФ.
Косарёк от армии только с парашютистами дружит (даже без маски)
Они и плановую медицинскую помощь этому ветерану не оказывают из-за коронавируса. Может хотят, чтобы количество ветеранов уменьшилось?
как всегда двойные стандарты
Суд состоится 18.08.2020г.В Октябрьском райсуде в 8.30.Нужны свидетели военные моряки с военными билетами где есть запись о службе в ВМФ. Сказать о традиции поднимать Андреевский флаг и поминать погибших военных моряков
14.08.2020 11:14
Гость
Суд состоится 18.08.2020г.В Октябрьском райсуде в 8.30.Нужны свидетели военные моряки с военными билетами где есть запись о службе в ВМФ. Сказать о традиции поднимать Андреевский флаг и поминать погибших военных моряков
Зачем оправдываться перед продажной фемидой?
Скиньтесь на штраф мореману
А на сдачу купите для рыжего маски и памперс
Скоро да не совсем ,дела делаются!!! Согласен вложить свой капитал на штраф, в зубы вымогателям в погонах. Постоим за братишку все вместе. Ктоф.!!!