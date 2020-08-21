В ООН косвенно признали жителей Крыма россиянами

По данным ООН, население России в 2020 году увеличилось на два миллиона человек – до 145,9 млн. Об этом сообщает РИА "Новости".
По версии организации, в 2019 году население страны составляло 143,9 млн, тогда как Росстат насчитывал 146,8 млн. По обновленной статистике, в 2020 году в России специалисты ООН насчитали 145,9 млн человек, что ближе к оценкам российских коллег, по данным которых на 1 июня в стране живет 146,6 млн человек.
Как объяснила завлабораторией количественных методов исследования РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, такое резкое увеличение показателя связано с тем, что в ООН начали считать жителей Крыма россиянами. До этого подсчет численности велся без населения полуострова. Итоговое различие оценок эксперт списала на погрешность при подсчетах.
Комментарии
До этого подсчет численности велся без населения полуострова
А, так вот откуда 2 млн