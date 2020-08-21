20 многоквартирных домов Барнаула на сутки останутся без горячей воды

В Барнауле на сутки отключат горячее водоснабжение в 20 многоквартирных домах по улицам Тимуровская и Петра Сухова, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.
Отключение необходимо для технического переоборудования насосных агрегатов центрального теплового пункта на улице Тимуровская, 42а. Горячей воды не будет с 9:00 24 августа до 9:00 25 августа. Адреса домов, которые останутся без водоснабжения, можно увидеть ниже.
Как ранее сообщил amic.ru, 50 многоквартирных домов Железнодорожного района отключили от горячего водоснабжения. На данный момент коммунальщики уже подали воду.
Комментарии
Во гонят ссссу, да её уже сл вчерашнего дня нет.
электроболером уже воспользовался.лепота!