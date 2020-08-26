В Барнауле проходят экологические акции по уборке "бесхозных" территорий

На улицах Барнаула волонтеры и сотрудники районных администраций продолжают проводить экологические акции по уборке незакрепленных территорий, информирует пресс-служба городской администрации.
Так, участники мероприятий провели очистку участка, прилегающего к Барнаульскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 1 по улице Эмилии Алексеевой, 29.
На месте снесенных домов добровольцы выкосили траву, вырубили поросль клена, а также собрали 15 мешков мусора. Кроме того, по завершению работ около контейнерной площадки волонтеры разметили информационные таблички об ответственности за складирование отходов.
Комментарии
А участок около вднх и мчс уберут наконец-то? За мчс ужасная грязь и много-много мусора, в овраге у вднх мешки черные с мусором как появились весной, так и лежат гниют, ну и хлам от барахольщиков всюду