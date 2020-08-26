Барнаульские волонтеры очистили от мусора парк имени Ленина

На территории парка имени Ленина в Индустриальном районе Барнаула прошла очередная экологическая акция, сообщает пресс-служба мэрии.
В роще со стороны входа в парк с улицы Антона Петрова добровольцы собрали свыше 30 мешков с мусором, а вдоль самой улицы работники специализированных организаций обновили тротуар, заменили остановочный павильон и установили урны.
С начала года на территории парка прошло девять таких субботников, последний из которых состоялся 21 августа. В нем участвовали не только неравнодушные жители города, но и работники зоопарка "Лесная сказка" и муниципальные служащие. В администрации Барнаула уточнили, что цикл таких мероприятий продолжится и в дальнейшем.
Комментарии
Молодцы.
О,как ! Оказывается , есть в Барнауле Парк имени Ленина , но нет службы благоустройства при нём.
Поразительная
заботабездействие в пользу запустения и забвения имени светоча Революции, однако.