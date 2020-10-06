В Алтайском крае подросток обокрал несколько сельских домов

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка. Его обвиняют в краже с проникновением в жилище.

"В июне 2020 года обвиняемый подросток совершил тайное хищение материальных ценностей из дома жительницы Тальменского района. Несовершеннолетний, открыв дверь, проник в дом, где совершил кражу имущества на общую сумму около 5 тысяч рублей. Оставаясь безнаказанным, подросток через несколько дней совершил еще два эпизода краж из домов местных жителей, похитив имущество на сумму более 25 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.