Анна Попова включила два Алтая в десятку регионов по ожирению населения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова включила Алтайский край и Республику Алтай в десятку регионов России, жители которых чаще всего страдают от ожирения.
По словам руководителя ведомства, в топ-10 также входит Орловская, Курганская, Кемеровская, Тульская области и другие. В целом по стране избыточная масса тела наблюдается более чем у 47% мужчин и 35% женщин.
Как отметила Попова в интервью порталу "Здоровое питание", сейчас также наблюдается стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями. По ее словам, сейчас повышенная масса тела отмечается у каждого пятого мальчика, а ожирением страдает каждый десятый. Среди девочек показатели составляют 14% и 5,6% соответственно.
Напомним, что согласно данным статистического сборника Минздрава за 2019 год, Алтайский край занял второе место среди регионов России по числу людей с ожирением.
Всего в прошлом году в крае насчитывалось 885 человек с лишним весом на 100 тысяч населения. Выше результат оказался только у Новгородской области – 905 человек, а чуть меньше у Ленинградской области – 852 человека.
Позднее в Минздраве объяснили, что подобная статистика в регионе связана с большим количеством жирной пищи в рационе и малой подвижностью.
Комментарии
а по ковиду?
Ну эта «самая главная проблема» на сегодняшний день?
Ей бы полежать в наших ковидных госпиталях!!!
Котлета с картохой и хлеб.
Да, средиземноморская диета нам не дается никак.
из средиземноморской диеты у меня есть только йодированная соль
Нда , Ещё не все стали тощими , а им хотелось бы , не даром в народе говорят : " Пока толстый сохнет - худой сдохнет"
Да, средиземноморская диета нам не дается никак.
Блин, ну почему так! Что полезно - невкусно! Что вкусно - жуть как вредно. Ну вот стала бы я водоросли жевать! А вот за кальмарами, пожалуй, схожу...
Ну вот стала бы я водоросли жевать!
Салат из морской капусты очень даже вкусен. Яичко туда вареное порезать, лучек репчатый покрошить, кукурузы консервированной добавить и по желанию селедочки/скумбрии соленой мелко нарубленной.
Побегу за капустой. Сало не буду.