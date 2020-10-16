Анна Попова включила два Алтая в десятку регионов по ожирению населения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова включила Алтайский край и Республику Алтай в десятку регионов России, жители которых чаще всего страдают от ожирения.

По словам руководителя ведомства, в топ-10 также входит Орловская, Курганская, Кемеровская, Тульская области и другие. В целом по стране избыточная масса тела наблюдается более чем у 47% мужчин и 35% женщин.

Как отметила Попова в интервью порталу "Здоровое питание", сейчас также наблюдается стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями. По ее словам, сейчас повышенная масса тела отмечается у каждого пятого мальчика, а ожирением страдает каждый десятый. Среди девочек показатели составляют 14% и 5,6% соответственно.

Напомним, что согласно данным статистического сборника Минздрава за 2019 год, Алтайский край занял второе место среди регионов России по числу людей с ожирением.

Всего в прошлом году в крае насчитывалось 885 человек с лишним весом на 100 тысяч населения. Выше результат оказался только у Новгородской области – 905 человек, а чуть меньше у Ленинградской области – 852 человека.

Позднее в Минздраве объяснили, что подобная статистика в регионе связана с большим количеством жирной пищи в рационе и малой подвижностью.