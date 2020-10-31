Легенда обретет бессмертие. Жуткие истории о Барнауле, которые страшнее фильма ужасов

О Барнауле ходит много легенд. Еще во время основания известный промышленник Акинфий Демидов, умирая, проклял город. Именно с этим связывают все катастрофы, выпавшие на долю Барнаула: страшное наводнение 1793 года, пожар 2 мая 1917 года, уничтоживший 2/3 города и другие. Накануне Хэллоуина amic.ru решил напомнить о трех известных и мистических историях из прошлого Барнаула, страшнее и интереснее любого фильма ужасов, которые вы решите посмотреть сегодня вечером. Все истории выходили в проекте "Город. Слушай!". Все выпуски (не такие жутковатые) вы можете послушать на нашем сайте.

Проклятье Акинфия Демидова

Давно это было. Настолько давно, что никто из ныне живущих барнаульцев и не скажет точно – сказка то или быль. Жил в стародавние времена человек богатый и влиятельный Акинфий Демидов. Однажды императрица Елизавета отобрала у него все алтайские рудники. Не выдержал удара Демидов и умер. Но перед этим он проклял Барнаул и его жителей.

Легенда о Голубой даме

С первым кирпичным зданием в Барнауле, где сейчас находится мэрия города, связана мистическая легенда о Голубой даме. Якобы старый генерал замуровал в подвале молодую жену в голубом летнем платье. Многие горожане с тех пор встречали призрак девушки на балконе или в окнах здания. Говорят, что мстит она за смерть свою. Легенды легендами, но многие городские мэры не доработали до конца срока.

Парк "Изумрудный"

Самый популярный парк Барнаула появился в конце 30-х годов прошлого века. Разбили его на месте старинного Кресто-Воздвиженского кладбища. Из земли вырвали все кресты и памятники. Прямо на могилах высадили деревья и кустарники. В "Меланжевом" парке – как он тогда назывался – отдыхал весь город. По вечерам на танцплощадке под джаз плясала барнаульская молодежь. На костях. А кое-кто даже лично встречал призраков.