Легенда обретет бессмертие. Жуткие истории о Барнауле, которые страшнее фильма ужасов

О Барнауле ходит много легенд. Еще во время основания известный промышленник Акинфий Демидов, умирая, проклял город. Именно с этим связывают все катастрофы, выпавшие на долю Барнаула: страшное наводнение 1793 года, пожар 2 мая 1917 года, уничтоживший 2/3 города и другие. Накануне Хэллоуина amic.ru решил напомнить о трех известных и мистических историях из прошлого Барнаула, страшнее и интереснее любого фильма ужасов, которые вы решите посмотреть сегодня вечером. Все истории выходили в проекте "Город. Слушай!". Все выпуски (не такие жутковатые) вы можете послушать на нашем сайте.
Проклятье Акинфия Демидова
Давно это было. Настолько давно, что никто из ныне живущих барнаульцев и не скажет точно – сказка то или быль. Жил в стародавние времена человек богатый и влиятельный Акинфий Демидов. Однажды императрица Елизавета отобрала у него все алтайские рудники. Не выдержал удара Демидов и умер. Но перед этим он проклял Барнаул и его жителей.
Легенда о Голубой даме
С первым кирпичным зданием в Барнауле, где сейчас находится мэрия города, связана мистическая легенда о Голубой даме. Якобы старый генерал замуровал в подвале молодую жену в голубом летнем платье. Многие горожане с тех пор встречали призрак девушки на балконе или в окнах здания. Говорят, что мстит она за смерть свою. Легенды легендами, но многие городские мэры не доработали до конца срока.
Парк "Изумрудный"
Самый популярный парк Барнаула появился в конце 30-х годов прошлого века. Разбили его на месте старинного Кресто-Воздвиженского кладбища. Из земли вырвали все кресты и памятники. Прямо на могилах высадили деревья и кустарники. В "Меланжевом" парке – как он тогда назывался – отдыхал весь город. По вечерам на танцплощадке под джаз плясала барнаульская молодежь. На костях. А кое-кто даже лично встречал призраков.
Комментарии
На костях. А кое-кто даже лично встречал призраков.
Накатывать перед танцульками надо в меру
Иногда кажется, что проклятие Демидова - это правда.
Ахинея и бредятина.
Демидов не только Барнаул, а походу и весь Алт.край проклял.Незря же ,что мы почти во всех рейтингах последние.
Однажды императрица Елизавета отобрала у него все алтайские рудники. Не выдержал удара Демидов и умер. Но перед этим он проклял Барнаул и его жителей.
Чушь. Отобрала Елизавета, а проклял жителей. Где логика?
Указ императрицы появился через год после смерти Демидова. Слушай город - это сборник сказок и анекдотов.
А притянутый с Запада "хренлуин", праздник душевно больных!
У нас такие черти и вурдалаки есть что даже что даже призраки из боятся, сидят у себя в избушке на золотых ножках и управляют большим болотом, главный вуржалак прибыл в 2018 году и так и не уходит
Акинфий Демидов, умирая, проклял город.
Ну наконец-то нашли на кого списать все беды! Не на аморфный народ которым легко манипулируют жулики, а на Демидова который умер уже не одну сотню лет назад.