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Легенда обретет бессмертие. Жуткие истории о Барнауле, которые страшнее фильма ужасов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Три мистические легенды, которые "зайдут" вам в Хэллоуин

О Барнауле ходит много легенд. Еще во время основания известный промышленник Акинфий Демидов, умирая, проклял город. Именно с этим связывают все катастрофы, выпавшие на долю Барнаула: страшное наводнение 1793 года, пожар 2 мая 1917 года, уничтоживший 2/3 города и другие. Накануне Хэллоуина amic.ru решил напомнить о трех известных и мистических историях из прошлого Барнаула, страшнее и интереснее любого фильма ужасов, которые вы решите посмотреть сегодня вечером. Все истории выходили в проекте "Город. Слушай!". Все выпуски (не такие жутковатые) вы можете послушать на нашем сайте.

Проклятье Акинфия Демидова

Давно это было. Настолько давно, что никто из ныне живущих барнаульцев и не скажет точно – сказка то или быль. Жил в стародавние времена человек богатый и влиятельный Акинфий Демидов. Однажды императрица Елизавета отобрала у него все алтайские рудники. Не выдержал удара Демидов и умер. Но перед этим он проклял Барнаул и его жителей.

Легенда о Голубой даме

С первым кирпичным зданием в Барнауле, где сейчас находится мэрия города, связана мистическая легенда о Голубой даме. Якобы старый генерал замуровал в подвале молодую жену в голубом летнем платье. Многие горожане с тех пор встречали призрак девушки на балконе или в окнах здания. Говорят, что мстит она за смерть свою. Легенды легендами, но многие городские мэры не доработали до конца срока.

Парк "Изумрудный"

Самый популярный парк Барнаула появился в конце 30-х годов прошлого века. Разбили его на месте старинного Кресто-Воздвиженского кладбища. Из земли вырвали все кресты и памятники. Прямо на могилах высадили деревья и кустарники. В "Меланжевом" парке – как он тогда назывался – отдыхал весь город. По вечерам на танцплощадке под джаз плясала барнаульская молодежь. На костях. А кое-кто даже лично встречал призраков.

 

 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

31.10.2020 08:18
Пионер

На костях. А кое-кто даже лично встречал призраков.

Накатывать перед танцульками надо в меру

31.10.2020 08:20
Владимир В.

Иногда кажется, что проклятие Демидова - это правда.

31.10.2020 08:33
- гость -

Ахинея и бредятина.

31.10.2020 09:27
Гость

Демидов не только Барнаул, а походу и весь Алт.край проклял.Незря же ,что мы почти во всех рейтингах последние.

31.10.2020 09:32
- гость -

Однажды императрица Елизавета отобрала у него все алтайские рудники. Не выдержал удара Демидов и умер. Но перед этим он проклял Барнаул и его жителей.

Чушь. Отобрала Елизавета, а проклял жителей. Где логика?

31.10.2020 10:24
Гость

Указ императрицы появился через год после смерти Демидова. Слушай город - это сборник сказок и анекдотов.
А притянутый с Запада "хренлуин", праздник душевно больных!

31.10.2020 11:36
Гостъ

У нас такие черти и вурдалаки есть что даже что даже призраки из боятся, сидят у себя в избушке на золотых ножках и управляют большим болотом, главный вуржалак прибыл в 2018 году и так и не уходит

31.10.2020 13:35
- гость -

Акинфий Демидов, умирая, проклял город.

Ну наконец-то нашли на кого списать все беды! Не на аморфный народ которым легко манипулируют жулики, а на Демидова который умер уже не одну сотню лет назад.

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