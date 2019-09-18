"Город. Слушай!". История последняя. Гостиница "Барнаул"

Скачать эпизод 11 "Гостиница Барнаул"

В самом центре города расположена крупнейшая гостиница Алтайского края — "Барнаул". Ее возвели в начале 80-х по проекту московских архитекторов Павла Андреева и Георгия Саевича. На момент открытия 12-этажное здание было одним из самых высоких в Барнауле.

Жители (чаще всего молодожены) и гости краевой столицы специально снимали номер отеле "Барнаул", чтобы полюбоваться красивыми видами города. Здесь часто останавливались дипломаты, спортсмены, политики. Да кто только здесь не ночевал. В 1996 году здесь проживала съемочная группа исторического сериала "Ермак". Надевайте наушники и слушайте историю про гостиницу "Барнаул".

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