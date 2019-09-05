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"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Надевайте наушники и погружайтесь в прошлое нашего города

От автора сценария

Когда месяц назад мы начинали работать над аудиогидом по Барнаулу, то не представляли, как будет трудно. До нас уже многие пробовали делать что-то подобное, но мы не хотели повторяться и просто цитировать факты из учебников или "Википедии".

Скачать эпизод 1 "Нагорный парк".

В итоге получился настоящий аудиоспектакль. Мы как будто вернулись в прошлое, воссоздали реальные события и "оживили" людей – тех, кто жил здесь много (и не очень) лет назад, шагал по проспектам нашего города и творил его историю.

Любое исследование прошлого – это поиск себя. Я, Слава Кондаков (а мне уже перевалило за 30), с головой "зарылся" в историю Нагорного парка, Ратуши, Нового моста в Барнауле. По вечерам смотрел кадры приезда Бориса Ельцина на Алтай, его прощальную речь 31 декабря 1999 года. Это время моего детства. Тогда я даже не понимал, что Новый мост в Барнауле один из символов страны 90-х.

Все герои нашего аудиоспектакля – это реальные исторические персонажи, а истории, которые вы услышите, на самом деле случались там, где сегодня живут, работают и отдыхают барнаульцы. Но кое-где мы позволили себе немного художественной интерпретации. Не судите строго. Мы хотели заставить героев говорить, смеяться, вздыхать. Быть живыми.

Позвольте мне добавить пару вещей, перед тем как отпустить вас слушать первую историю аудиогида. Невероятное спасибо кандидату исторических наук Данилу Дегтяреву за консультации и помощь в написании сценариев, коллегам – за поддержку и продакшн-студии FM-Production – за прекрасную озвучку и саунд-дизайн. Они – настоящие профи.

Мы дарим наш аудиогид Барнаулу. Ежедневно на сайте Amic.ru в 11:00 будет появляться новая история. Чтобы ее послушать, нужно кликнуть на объект на картинке.

Полная версия проекта в ближайшее время будет доступа на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.

По-моему, у нас получилось здорово. Надеемся, что вам тоже понравится.

А еще огромное спасибо нашим спонсорам за помощь в работе над проектом. Ну что же, город, кликай на картинку и слушай!

 

 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

5.09.2019 13:12
Любитель аудиокниг

Идея замечательная. Сделано классно! Это не только интересно и познавательно! Сочетание текста, музыкального сопровождения и актерского чтения завораживают. Особое спасибо автору идеи Вячеславу и тем, кто озвучивал! Вы - молодцы.

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5.09.2019 13:14
Гость

Ждем следующего выпуска!

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