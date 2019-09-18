Аудиогид по Барнаулу. Продолжение следует

Друзья, сегодня мы планировали завершить публикацию аудиогида "Город. Слушай" на портале Amic.ru. Но в редакцию поступило много обращений от читателей с просьбами продолжить проект. Уже даже есть ряд интересных тем и предложений.

Мы очень благодарны вам за столь высокую оценку нашего труда. И по просьбам читателей мы решили продолжить работу над аудиогидом, но уже не только по Барнаулу. В ближайшее время займемся подготовкой второго сезона проекта. Следите за анонсами на сайте Amic.ru. Вас ждут еще более интересные и неизвестные истории о прошлом нашего города, края и даже Республики Алтай.

А совсем скоро аудиогид можно будет услышать в барнаульском аэропорту. Сейчас мы работаем над тем, чтобы на каждом объекте и здании, о которых мы рассказывали в аудиогиде, появился QR-код. То есть во время прогулки по городу вы сможете послушать историю со своего смартфона.

Также напомним, что полная версия проекта "Город. Слушай!" с сегодняшнего дня доступна на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников. Вы всегда можете послушать и скачать эпизоды и у нас, на портале Amic.ru – заходите на карту аудиогида и погружайтесь в историю нашего города.

Нам очень важно ваше мнение. Расскажите нам, какие истории понравились вам больше всего? А с чем вы категорически не согласны?