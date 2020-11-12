В Автоцентре АНТ госпрограмма на новый Hyundai действует без ограничений

В Барнауле в Автоцентре АНТ действует госпрограмма без ограничений – минус 10% от стоимости на Hyundai Solaris и Hyundai Creta при оформлении автомобиля в кредит. Прием заявок открыт по телефону горячей линии: 8 (3852) 29-00-20.

Изменения в государственной программе субсидирования кредитов позволили:

убрать ограничения по максимальной стоимости автомобиля Hyundai Solaris и Hyundai Creta;

разрешить выдачу кредитов на транспортные средства без каких-либо ограничений для клиентов по наличию детей или автомобилей в собственности.

Таким образом, клиенты, которые оформят кредит на указанные модели в Сетелем банке, Совкомбанке или Русфинансбанке, смогут воспользоваться субсидией в размере 10% от стоимости автомобиля.

Только до 30.11.2020 доступна выгода на автомобили:

Hyundai Creta – от 838 800 р., с выгодой до 257 000 р.;

Hyundai Solaris – от 594 000 р., с выгодой до 229 000 р.;

Hyundai Elantra – от 1 190 000 р., с выгодой до 45 000 р.;

Hyundai Sonata – от 1 489 000 р., с выгодой до 80 000 р.;

Hyundai Tucson – от 1 544 000 р., с выгодой до 95 000 р.;

Hyundai Santa Fe – от 2 104 000 р., с выгодой 135 000 р.;

Hyundai Н1 – от 2 129 000 р., с выгодой до 90 000 р.

Напоминаем, что в Автоцентре АНТ до сих пор продолжает действовать программа поддержки медицинских работников, специальный тариф 4,9% в рамках Hyundai Finance совместно с Совкомбанком, а также программа "Авторассрочка".

Автоцентр АНТ – единственный официальный дилер Hyundai в Алтайском крае.

Телефон: 8 (3852) 29-00-20

Адрес: Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

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*Ставка 4,9% – в рамках программы Hyundai Finance: Antivirus на новые автомобили Hyundai. КАСКО обязательно. Обязательно оформление страхования жизни.

Тариф по страхованию 5,5% от суммы кредита за каждый год страхования. Срок кредитования – 36 мес. Минимальный первоначальный взнос 50% от стоимости автомобиля.

Обязательно к подключению ФЗ – тариф 5,5%. Максимальная сумма кредита – 3 млн. руб. Кешбэк, опция "Остаточный платеж", рефинансирование – недоступно. Комплект документов – паспорт РФ.

**Скидка 10% по госпрограмме распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Срок действия акции до 31.12.2020.

Оформление кредитов по программам доступно через банки-партнеры – ПАО "Совкомбанк" (генеральная лицензия ЦБ РФ № 963 от 05.12.2014 г.), ООО "Сетелем банк" (генеральная лицензия ЦБ РФ № 2168 от 27 июня 2013 г.), ООО "Русфинанс Банк" (генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г.). Предложение действует с 01.11.2020 по 30.11.2020 г., не является офертой.