Любые конструктивные изменения, не оформленные официально, признаются незаконными

14 сентября 2026, 16:16, ИА Амител

Колеса / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Лев Воропаев, эксперт в области автомобильного права, предупредил в беседе с "Газетой.ru", что замена штатных 17- или 16-дюймовых колес на 18-дюймовые может привести к снятию автомобиля с государственного учета в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделении (МРЭО) Госавтоинспекции.

"Снять машину с учета могут, поскольку на автомобиле установлены шины, не отвечающие требованиям завода-изготовителя — это прописано в пункте 5 "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств" ПДД", — отметил адвокат.

Юрист объяснил, что ГАИ сначала налагает на водителя административное взыскание, а затем выдает предписание об устранении выявленного нарушения. Обычно на это дается от трех до пяти дней. Если в течение этого времени владелец автомобиля не заменит нестандартные колеса на штатные, регистрация транспортного средства в Госавтоинспекции будет прекращена.

Ранее сообщалось, что за "непатриотичные" номера на авто россияне будут платить штраф.