Госавтоинспекция может снять авто с учета за нештатные 18-дюймовые колеса
Любые конструктивные изменения, не оформленные официально, признаются незаконными
14 сентября 2026, 16:16, ИА Амител
Лев Воропаев, эксперт в области автомобильного права, предупредил в беседе с "Газетой.ru", что замена штатных 17- или 16-дюймовых колес на 18-дюймовые может привести к снятию автомобиля с государственного учета в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделении (МРЭО) Госавтоинспекции.
"Снять машину с учета могут, поскольку на автомобиле установлены шины, не отвечающие требованиям завода-изготовителя — это прописано в пункте 5 "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств" ПДД", — отметил адвокат.
Юрист объяснил, что ГАИ сначала налагает на водителя административное взыскание, а затем выдает предписание об устранении выявленного нарушения. Обычно на это дается от трех до пяти дней. Если в течение этого времени владелец автомобиля не заменит нестандартные колеса на штатные, регистрация транспортного средства в Госавтоинспекции будет прекращена.
Ранее сообщалось, что за "непатриотичные" номера на авто россияне будут платить штраф.
16:42:11 14-09-2026
За орущие сигнализации снимайте с учета - брелоки с обратной связью у всех. Детишки на питбайках протрещат и все машины выть начинают. Детишкам перед СВО тренироваться надо.
17:03:23 14-09-2026
Вежливый Человек (16:42:11 14-09-2026) За орущие сигнализации снимайте с учета - брелоки с обратной... Детишки на питбайках должны кататься не по двору, а в специально оборудованном месте. Сигнализация со звуком нужна для привлечения внимания окружающих, так как парковаться у нас не все умеют и могут притереть авто, да и злоумышленников шугнуть должна.
17:40:22 14-09-2026
А техническое описание авто с требованиями завода изготовителя, завереное поставщиком транспортного средства, в ГАИ есть? Как эта история выглядит с юридической точки зрения?
21:51:26 14-09-2026
Гость (17:40:22 14-09-2026) А техническое описание авто с требованиями завода изготовите... Тех требования есть в букваре который с машиной в комплекте идет, а если машине стописят лет и потеряли, то зная марку можно загуглить нужную книженцию.
19:03:20 14-09-2026
Похфиг на колеса.
Лучше лишать права за перделки.
08:38:45 15-09-2026
Гость (19:03:20 14-09-2026) Похфиг на колеса.Лучше лишать права за перделки.... И за отсутствие штатных катализаторов.