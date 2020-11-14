Снеговики в масках и первые санки. Как барнаульцы встретили зиму

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Настоящая зима пришла в Барнаул после затянувшейся теплой осени. Не рады были только водители, дети же с родителями с удовольствием гуляли под снегопадом и лепили смешных снеговиков. Некоторые из них, как и положено в нынешнее время, были даже в масках. На морковку, правда, она не налезла, но мы напоминаем, что, по правилам, СИЗ должно прикрывать и нос тоже. Горки еще строить рано, но когда детей это останавливало? Есть же крыши подземных гаражей и склоны, покрытые снегом. А еще есть "бублики" и санки, на которых также задорно можно рассекать по двору и улицам.