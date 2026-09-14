Как выглядит бульвар на улице Аванесова в Барнауле, который ждет реконструкция. Фото

Когда-то здесь был пруд со знаменитой скульптурой мальчика с удочкой, а теперь власти готовят проект комплексного благоустройства территории

14 сентября 2026, 07:00, ИА Амител

Бульвар на Аванесова, сентябрь 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бульвар на улице Аванесова в Барнауле может заметно измениться. В августе глава города Вячеслав Франк провел здесь выездное совещание и обсудил с архитекторами, специалистами администрации и местными жителями будущее одной из зеленых зон нагорной части города.

Бульвар протянулся примерно на 900 метров, а его площадь превышает четыре гектара. Здесь растет более тысячи деревьев и кустарников: липы, яблони, тополя и березы. Однако за привычным сегодня пейзажем скрывается история места, которое старожилы помнят совсем другим.

Пруд и мальчик с удочкой

Пруд со скульптурой "Мальчик-рыбак" на улице Аванесова / Фото: Виктор Садчиков

Когда-то в конце бульвара, в районе нынешнего магазина "Золотая рыбка", находился пруд. Одной из его главных достопримечательностей была скульптура мальчика-рыбака: он сидел на камне посреди водоема с удочкой в руках.

Автор скульптуры — известный алтайский мастер Прокопий Щетинин, а прототипом мальчика стал ученик барнаульской школы № 60 Андрей Кузнецов. Фигура маленького рыбака со временем стала одним из узнаваемых образов этой части города.

В 1990-е годы пруд постепенно пришел в запустение и начал превращаться в болото. В 2001-м водоем засыпали, а скульптуру демонтировали.

Что хотят изменить на Аванесова

Ранее бульвар участвовал в рейтинговом голосовании по выбору территорий для благоустройства в рамках программы "Формирование современной городской среды", однако тогда ему не хватило голосов жителей.

Теперь к проекту вернулись. Первым этапом станет разработка эскизных решений, которой займется команда архитектора Александра Деринга.

Предварительно проект предусматривает комплексное благоустройство бульвара: развитие пешеходной инфраструктуры, установку скамеек и урн, новое освещение и систему видеонаблюдения.

Пока же бульвар на улице Аванесова остается таким, каким его привыкли видеть жители этой части Барнаула: зеленым, местами сохранившим приметы прошлого и ожидающим очередных перемен. Как территория, где когда-то сидел мальчик с удочкой, выглядит в сентябре 2026 года — смотрите в фоторепортаже amic.ru.