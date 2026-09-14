Как выглядит бульвар на улице Аванесова в Барнауле, который ждет реконструкция. Фото
Когда-то здесь был пруд со знаменитой скульптурой мальчика с удочкой, а теперь власти готовят проект комплексного благоустройства территории
14 сентября 2026, 07:00, ИА Амител
Бульвар на улице Аванесова в Барнауле может заметно измениться. В августе глава города Вячеслав Франк провел здесь выездное совещание и обсудил с архитекторами, специалистами администрации и местными жителями будущее одной из зеленых зон нагорной части города.
Бульвар протянулся примерно на 900 метров, а его площадь превышает четыре гектара. Здесь растет более тысячи деревьев и кустарников: липы, яблони, тополя и березы. Однако за привычным сегодня пейзажем скрывается история места, которое старожилы помнят совсем другим.
Пруд и мальчик с удочкой
Когда-то в конце бульвара, в районе нынешнего магазина "Золотая рыбка", находился пруд. Одной из его главных достопримечательностей была скульптура мальчика-рыбака: он сидел на камне посреди водоема с удочкой в руках.
Автор скульптуры — известный алтайский мастер Прокопий Щетинин, а прототипом мальчика стал ученик барнаульской школы № 60 Андрей Кузнецов. Фигура маленького рыбака со временем стала одним из узнаваемых образов этой части города.
В 1990-е годы пруд постепенно пришел в запустение и начал превращаться в болото. В 2001-м водоем засыпали, а скульптуру демонтировали.
Что хотят изменить на Аванесова
Ранее бульвар участвовал в рейтинговом голосовании по выбору территорий для благоустройства в рамках программы "Формирование современной городской среды", однако тогда ему не хватило голосов жителей.
Теперь к проекту вернулись. Первым этапом станет разработка эскизных решений, которой займется команда архитектора Александра Деринга.
Предварительно проект предусматривает комплексное благоустройство бульвара: развитие пешеходной инфраструктуры, установку скамеек и урн, новое освещение и систему видеонаблюдения.
Пока же бульвар на улице Аванесова остается таким, каким его привыкли видеть жители этой части Барнаула: зеленым, местами сохранившим приметы прошлого и ожидающим очередных перемен. Как территория, где когда-то сидел мальчик с удочкой, выглядит в сентябре 2026 года — смотрите в фоторепортаже amic.ru.
08:16:35 14-09-2026
Пруд со скульптурой восстановить, старые деревья не трогать (только "причесать").
08:16:41 14-09-2026
Реконструкция по-баранаульски означает вырубку почти всех деревьев и закатку остального в асфальт.
17:00:49 14-09-2026
Гость (08:16:41 14-09-2026) Реконструкция по-баранаульски означает вырубку почти всех де... У вас асфальтизм мозга? Или вообще не барнаулец?
08:57:24 14-09-2026
Хм, "остается зеленым"? Непорядок. Надо все вырубить и закатать в плитку, по примеру всех остальных типа реконструируемых территорий.
09:42:59 14-09-2026
Гость (08:57:24 14-09-2026) Хм, "остается зеленым"? Непорядок. Надо все вырубить и закат... Не пори чушь - ей больно. Ты на реконструируемых территориях был до и после реконструкции? Если бы был, то не стал бы нести такую ахинею в массы.
11:04:24 14-09-2026
Гость (09:42:59 14-09-2026) Не пори чушь - ей больно. Ты на реконструируемых территориях... Да вот недавно - за Европой) Сколько крику было про благоустройство. На деле - как попало сляпаны несколько дорожек, вокруг грязь, пылюка и как обычно палящая сковородка. Даже газон не смогли нормально засеять. Про посадки вообще молчу. А разговоров как будто второй Изумрудный сделали. Который, кстати, чудом не пошел под застройку - тогда еще кто-то людей слушал. Сейчас бы вырубили и не поморщились. Типа набережная - еще один образчик просто офигительного благоустройства. Сквер Рериха, загаженный по самое не могу, туда же. Еще надо, или хватит?
12:03:45 14-09-2026
Гость (09:42:59 14-09-2026) Не пори чушь - ей больно. Ты на реконструируемых территориях... Кстати, слона-то я... Вот около путепровода на Строителей есть такие очаровательные бетонные трубы. Вертикальные. В которые до недавних пор каждый год впихивали новые крупномеры елей. Потому что (внезапно) в бетонных трубах даже ели в наши морозы не жильцы. Вот же кто-то нашел себе кормушку это дело каждый год обновлять) Надо будет глянуть, посадили опять или нет.
14:57:41 14-09-2026
Гость (09:42:59 14-09-2026) Не пори чушь - ей больно. Ты на реконструируемых территориях... на пл.Октября сходи полюбуйся на проведенную реконструкцию
вырубили ели огромные у фазанки 12
музей стоит голый
около театра последние деревья давно вырубили
дышать там нечем совсем
а когда то фонтан был у 25 старой школы и скверик , мамаши гуляли с детьми.
сквер на пересечении профинтерна /ленина, там горки ставили зимой , красота была
а сейчас где людям погулять ? негде
14:55:17 14-09-2026
Гость (08:57:24 14-09-2026) Хм, "остается зеленым"? Непорядок. Надо все вырубить и закат... +++многа
09:07:45 14-09-2026
Помню эту скульптуру. Шутники местные часто одевали этого мальчика зимой в шапку ушанку и фуфайку. Мол, чтобы не замерз.
09:20:59 14-09-2026
Первым делом у нас любят сносить деревья. А еще лучше очередную жилую многоэтажку. Тут и школу ломать не надо,
10:14:31 14-09-2026
Житель (09:20:59 14-09-2026) Первым делом у нас любят сносить деревья. А еще лучше очеред...
Там деревья, клены аварийные, асфальт ущербный. Сейчас хоть гопкомпании редко стали собираться.
А по поводу застройки, лично я жду когда застройщики будут заходить.
11:10:24 14-09-2026
Гора (10:14:31 14-09-2026) Там деревья, клены аварийные, асфальт ущербный. Сейчас х... Там, насколько я помню, растут какие-то необычные тополя, яблони и липы. Клены если и есть, в глаза не бросаются. Убрать клены, кстати, задача не для слабонервных и, подозреваю, этим как раз никто особо заниматься не будет.
10:11:00 14-09-2026
Здорово конечно это всё, но перед выборами как обычно. Депутатики даже приезжали, радовали местных жителей благоустройством.))
12:01:03 14-09-2026
Восстановить пруд и скульптуру почему не рассматривается?
12:39:53 14-09-2026
павловский тракт думаю лечить? позорники, даже разметку и то не везде только к выборам нарисовали... всё лето ждали бедняжки!!!
09:41:51 17-09-2026
Гость (12:39:53 14-09-2026) павловский тракт думаю лечить? позорники, даже разметку и то... Там идет "борьба" между комитетом и подрядчиком в суде кто будет отвечать за рассыпавшийся ремонт 2021 года
12:53:36 14-09-2026
Этот "объект " где то в Баонауле. Посмотрите на центральную улицу "проспект" бульварная часть вызывает недоумение.И это всё ?, что ещё сказать так будет и дальше? деревья ,"живая изгородь" и это за бюджетные ?
14:54:37 14-09-2026
ну все, капец деревьям на аллее..
зла не хватает на этот произвол
и ведь ничего не сделаешь
нам мэра не дают выбирать а назначают