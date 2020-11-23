Сигнал "ЦОС". Почему родители школьников Барнаула бастуют против цифровизации образования

В Барнауле недовольные родители бастуют против введения цифровой образовательной среды (ЦОС) – экспериментального проекта, в котором с сентября 2020 года принимает участие и Алтайский край. Возмущение родителей настолько велико, что, помимо пикетов и митингов, они провели даже автопробег 15 ноября. Власти удивляются такой реакции и уверяют, что ЦОС – это благо, благодаря которому школы получат новые компьютеры, а дети – удобную онлайн-платформу для обучения. Родители же уверены: чиновники хитрят, а на самом деле учителей скоро заменят роботы, а детей ждет вечный дистант. Корреспондент amic.ru выяснил, чего боятся барнаульские родители, что вообще представляет собой ЦОС и грозит ли нам вечная дистанционка.

Срыв и диверсия

"Дети – не кролики для экспериментов. Традиционная школа – каждому ребенку!" – гласил один из плакатов на очередном пикете активистов 11 октября. Родители в Алтайском крае регулярно устраивают санкционированные митинги, где бастуют против дистанционки и цифровой образовательной среды.

ЦОС – не добрая и светлая инициатива властей, а срыв традиционного учебного процесса, уверена один из организаторов акций, Ирина Ткаченко. А дистанционка, мол, – попытка воплотить коварный замысел в жизнь.

"Родители не совсем понимают, с чем мы боремся. В их понимании раз дети уже вышли в школу, то и нечего нам голосить. Но мне это все напоминает диверсионные действия. Зачем было продлевать каникулы, если заболеваемость детей на уровне прошлого года? ЦОС ведет к профанации в образовании. Это сокрушительный удар по качеству образования и здоровью детей. И постепенно, понемножку эта тема внедряется", – утверждает Ирина.

Активисты уверены, что совсем скоро привычный школьникам образовательный процесс круто изменят: дети будут учиться на девайсах и компьютерах, а оценки им ставить – искусственный интеллект. Учитель, по словам Ирины, станет выступать лишь в роли тьютора – контролировать, как ученик делает задания на компьютере.

Проект ЦОС в Алтайском крае действует с начала учебного года: наш регион попал в число 14 субъектов, где начали эксперимент по внедрению новых технологий. Кстати, слово "эксперимент" особенно возмущает родителей. Они готовы на все, лишь бы "никаких опытов над их детьми не ставили".

А у властей уже есть вполне конкретные планы, как убить традиционное образование, считает Ткаченко. "Уже документально прописано, что к 2024-му родной язык будут изучать исключительно с применением дистанционных технологий. Это будет дешевый вариант – посидел, тестики порешал и все. Слом традиционной системы образования", – объясняет женщина. И первые шаги, по ее словам, уже сделаны: в школах сейчас устанавливают новые компьютеры и системы видеонаблюдения (видимо, чтобы "большой брат" мог следить).

Местные власти навстречу протестующим не идут, возмущаются родители. Чиновники лишь строят выступления в форме монолога, игнорируя реальные жалобы людей, отмечает Ирина.

О, ЦОС, что ты такое?

Главный эксперт по ЦОС в крае – директор "Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования" Михаил Рязанов. Он уверил amic.ru, что от диалога с родителями никогда не уклонялся. Но до сих пор не смог понять, против чего они бастуют, ведь, как утверждает, никаких коварных планов у властей пока нет.

"Сейчас проект выглядит следующим образом: есть только один указ, по которому ЦОС будут пробовать в Алтайском крае. И сегодня там только два положения: обеспечение школ современными компьютерами и повышение безопасности детей. Все. Никаких других целевых показателей до Алтайского края не доведено. Ни краевые, ни федеральные власти не требуют никакого перехода на дистант. Нет ни одного подобного документа, ни заявления чиновников", – объясняет Рязанов.

По его словам, техника для алтайских школ уже закуплена и находится на складах. В ближайшее время ее начнут доставлять в школы. Устанавливают и видеонаблюдение, которое возмущает родителей. Правда, только на входе, чтобы обезопасить детей.

Дистанционка, которую в образовательных учреждениях вводили весной и осенью, стала вынужденным решением оперштаба из-за сложной эпидобстановки в регионе. И с ЦОС она вообще никак не связана, подчеркивает Рязанов.

"Я с этими родителями спокойно общаюсь и пытаюсь объяснить: никаких документов и нормативов нет. Они же мне говорят: "Сейчас нет, но когда-то же будут. Мы чиновникам не верим". И бастуют дальше против того, чего вообще нет. Кричат: "Мы против дистанта". Да я самый первый против дистанта. Замена обычного образования невозможна. Ни у кого цели такой не стоит. Это глупость, даже на которую нельзя тратить время", – подчеркивает директор института.

Кстати, об этом же еще летом в интервью "Коммерсанту" говорила и замминистра просвещения России Татьяна Васильева. "Цифровая образовательная среда никогда не заменит традиционную школу, она не предполагает перевод всех на дистанционное обучение", – объясняла "Ъ" чиновник. Поэтому активисты, кажется, ведут бой даже не с тенью, а с воздухом.

Геймификация и учитель-робот

Но разгневанных родителей объяснения властей не успокаивают. Ткаченко говорит, что чиновники намеренно вводят всех в заблуждение. "Они очень хорошо лукавят. Обижаются, когда мы говорим, что это эксперимент, на который мы согласия не давали. Господин Рязанов делает вид, что не понимает нас. Постановление о внедрении цифровой образовательной среды есть", – доказывает женщина.

Ткаченко уверена: у ЦОС есть прародитель – проект "Образование 2030", который разработал Сбербанк Германа Грефа. Об этом же часто пишут противники ЦОС в постах в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. В проекте "Образование 2030" действительно много говорится о том, что образование должно стать виртуальным. Активисты часто используют куски из презентации этого проекта, чтобы доказать – ЦОС скоро перевернет систему образования вверх дном. Родители боятся, что детей ждет испорченное здоровье, некачественные знания и бездушные машины вместо учителей.

Чиновники под прикрытием ковида хотят сломать систему образования и в будущем экономить на учителях (соответственно, и на детях), уверена еще одна возмущенная мама Наталья. Она тоже ходит на митинги против ЦОС в Барнауле. Женщина говорит, что и без всяких "официальных" документов четко представляет, к чему идет алтайское образование.

"Происходит перестройка нашего образования из очного в дистанционное. С бумажных носителей перейдем на цифровые. Конечно, в понимании закона дистанционки не будет: это чиновники хитрят и подменяют понятия. Происходить все это будет в школе. У нас уже есть экспериментальные классы, где вместо тетрадок – гаджеты. Вы можете посмотреть на зарубежный опыт. В Америке, например, в первом классе учат писать печатными буквами. А уже со второго учатся по гаджетам. Чиновники считают, что это и есть наше светлое будущее. Но потом дети не умеют писать, выражать свои мысли и разговаривать", – объясняет Наталья.

По ее мнению, такой подход грозит геймификацией образования: дети будут впадать в зависимость от компьютеров. А вместо устных ответов ученики, мол, будут сдавать тесты и "играть в "Кто хочет стать миллионером", из-за чего качество знаний сильно ухудшится.

Никаких официальных документов, где бы описывалась такая модель, корреспондент amic.ru не нашел. А проект "Образование 2030" вообще никак не относится к ЦОС, пояснил Михаил Рязанов. По его словам, это коммерческая инициатива: такие разрабатывает, например, Оксфорд. И никакого массового перехода на такую модель не может быть в принципе.

"Люди немножечко отстают"

Одной из лучших школ по качеству организации дистанта в крае стал педлицей № 8 в Новоалтайске. Тут уже не первый год стараются стремиться к цифровой среде, объясняет директор Наталья Ерохина. Но подчеркивает, что о полном переходе на удаленку и учителей-роботов речи никогда не шло.

"Мы еще лет пять назад начали разрабатывать платформу для обучения. В системе moodle пытались собрать необходимые материалы, чтобы дети могли учиться и дистанционно. Но дело двигалось не очень быстро. А когда случился вынужденный дистант, мы это все по-быстрому обновили и сделали хорошо. Теперь там полноценные уроки с презентациями и видео. Школьники могут выполнять там практические задания, а учителя – повышать квалификацию. Многие родители даже перевели к нам деток, когда узнали, как мы все организовали. Никаких заданий по WhatsApp у нас не было", – рассказывает Ерохина.

Но при этом все в школе понимают, что дистант – это не очень хорошо, отмечает директор. Мера вынужденная, поэтому учителя просто работали в сложившихся условиях. Свою систему здесь рассматривают исключительно как возможность для детей получить дополнительные знания. Ни о каком переходе на вечную удаленку речи не идет.

"Чтобы дистант поглотил очное обучение – такого точно не будет. В критических ситуациях это выход. На мой взгляд, основным это сделать невозможно. И никому нет смысла готовить к такому. Это не совсем соответствует социальной сущности человека. Всем нужно ежедневное живое общение и эмоции. И учителей детям никто никогда не заменит", – объясняет директор.

Но, кажется, противников ЦОС эти аргументы не впечатляют. Они и дальше планируют проводить свои акции и требовать отмены "безжалостного эксперимента". В Минобре не знают, как доказать им, что никаких геймификаций в школах Алтайского края и так не планируется.

Впрочем, дистант, возможно, еще будет. Министр образования Максим Костенко в ноябре заявил, что удаленное обучение могут ввести с начала 2021 года, когда медики прогнозируют новый всплеск заболеваемости. Вот только введут его, чтобы уберечь от вирусов детей и учителей, а не для развала системы образования.