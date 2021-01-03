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Пять рецептов вкуснейших коктейлей ко дню рождения соломинки

, ИА "Амител"
Бомбический вкус этого Нового года вам точно понравится

Символично, что именно среди череды новогодних праздников отмечается день рождения соломинки для коктейлей. Это приспособление позволило значительно расширить количество напитков и разнообразить их вкусовые качества. ИА "Амител" вспоминает, как все начиналось, а также публикует пять рецептов вкуснейших безалкогольных коктейлей, которые придутся по вкусу всем – и детям, и взрослым.  

Считается, что первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун. Он же владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков.

До этого люди использовали пустотелые стебли злаковых. Итак, однажды Стоун пил коктейль через ржаную соломинку. Волокна расщепились, и это не понравилось Марвину. Тогда он взял полоску бумаги и, намазав ее край по всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а затем снял полученную трубочку. Так ему показалось намного удобнее.

Впрочем, тут тоже возникло препятствие – бумага намокла и перестала держать форму. Тогда Стоун решил использовать для соломинки бумагу из манильской пеньки, которая обладала очень высокой прочностью.

3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение. А уже через два года их изготовление стало его основным бизнесом.

"Доработал" соломинку некий Джозеф Фридман. Он придумал использовать в ней гофрированный участок, чтобы изгибать ее. Первыми новинку оценили больницы и госпитали – лежачих больных теперь можно было поить, не проливая жидкость.

Сегодня же соломинка используется повсеместно. Отпразднуйте и вы ее день рождения, приготовив эти вкуснейшие коктейли:  

Безалкогольное шампанское

Какой же Новый год без шампанского! Тем более что от нашего шампанского у вас не будет болеть голова.  

Состав: лимон – 6 шт., сахар – 75 г,  минеральная вода (газированная) – 1 л, яблочный сок – 2 л, яблоки (красные) – 2 шт., лед.

Приготовление:

75 г сахара растворить в подогретом соке шести лимонов. Этот сироп смешать с литром газированной минеральной воды и двумя литрами яблочного сока. Нарезать мелкими кусочками два спелых яблока (желательно – красных), положить в большую посуду и залить полученным напитком. Охладить, разлить по бокалам, украсить веточками мяты и добавить кубики льда.

Коктейль "Мохито"

Продукты: лайм или лимон, лимонад "Спрайт", сахар, мята свежая, лед.

Приготовление:

На дно стакана положить дольку лимона или лайма, листики мяты.

Добавить 1 чайную ложку сахара и немного растереть ложкой, чтобы раскрыть аромат.

Залить "Спрайтом" до уровня чуть выше половины стакана. Заполнить стакан доверху кубиками льда.

Украсить коктейль "Мохито" листиками мяты.

Коктейль "Тропический"

Продукты (на 3 порции): молоко – 400 мл, бананы – 3-4 шт., апельсиновый сок – 400 мл, сахар – 1 ст. л. (по вкусу), лед – по вкусу.

Все взбить блендером или миксером.

После того как взбили, добавить кусочки льда и продолжить дальше взбивать до тех пор, пока лед не станет крошкой.

Коктейль "Тропический" готов.

Коктейль "Снежная королева"

Продукты: сахарные кондитерские украшения – 1 горсть, мороженое ванильное – 100 г, йогурт натуральный – 100 г, хурма спелая.

Приготовление: Спелую хурму очистить от кожуры. Мороженое достать за 10 минут до приготовления. Йогурт и мороженое поместить в чашу блендера. Добавить хурму и взбивать 2 минуты на высокой скорости. Перелить коктейль в бокалы и украсить кондитерской посыпкой.

Коктейль из йогурта

Продукты: манго – 2 шт., йогурт – 2 стаканчика, сахар – 2 ст. л., кардамон – щепотка, корица – щепотка, лед.

Приготовление: очистить манго (лучше брать очень спелые фрукты). Мякоть плодов нужно взбить вместе с йогуртом. Йогурт предпочтительнее натуральный. Добавить в коктейль сахар, положить по щепотке кардамона и корицы. При желании можно положить в каждый бокал по кубику льда.

Приятного аппетита!

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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