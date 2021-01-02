Декабрь-2020 в Алтайском крае побил 100-летние рекорды по температурам и осадкам

Последний месяц 2020 года в Алтайском крае принес несколько погодных сюрпризов. Во-первых, он оказался холоднее нормы, во-вторых, побил температурные рекорды за сто лет наблюдений, и в третьих, оказался самым богатым на осадки. Подробности сообщает пресс-служба ЦГМС.

Температурные рекорды

Средняя температура воздуха в декабре 2020 года в Алтайском крае оказалась ниже нормы на 2-3 градуса и составила -12,-17градусов. И это при том, что в период с 8 по 25 декабря в крае преобладала довольно тёплая и достаточной комфортная для сибири погода. Температура воздуха в дневные часы варьировалась от -5,-13гр.градусов, а в предгорьях так и вовсе повышалась до оттепели: 0,+4гр.С.

Похолодание пришлось на самый конец года – третью декаду декабря, когда над районами Западной Сибири, в том числе и над Алтайским краем властвовал Арктический антициклон.

В результате, целый ряд метеостанций региона, в том числе и в Барнауле 27 декабря, были "зарегистрированы новые рекорды абсолютного минимума этих дней за весь ряд наблюдений". Другими словами, 27 декабря 2020 года в ряде населенных пунктов оказался самым холодным днем декабря за все сто лет наблюдений за погодой в Алтайском крае. Так. В Барнауле в этот день столбики термометров опустились до -41,7 градусов. До этого, рекорд был 27 декабря 1920 года, когда температура опускалась до -41,4 градусов.

Подробнее температурные рекорды смотрите в таблице:

Пункт День Месяц Год Значение Новое значение Новый год Целинное 26 12 1959 -32,7 -36 2020 Бийск-Зональная 26 12 1966 -42 -42,6 2020 Шелаболиха 26 12 1966 -35,8 -36,4 2020 Барнаул 27 12 1920 -41,4 -41,7 2020 Ребриха 27 12 1958 -38,7 -40,7 2020 Мамонтово 27 12 1958 -37,2 -37,3 2020 Тогул 27 12 1958 -37,1 -41,7 2020 Камень на Оби 27 12 1958 -39,6 -41,3 2020 Шелаболиха 27 12 1958 -37,7 -40 2020 Баево 27 12 1958 -38,1 -38,9 2020 Алейская 27 12 1960 -35,4 -36,2 2020 Краснощеково 27 12 1966 -37,7 -40 2020 Бийск Зональное 27 12 1970 -39,6 -47,4 2020 Заринск 27 12 2004 -37,1 -43,9 2020 Целинное 27 12 2004 -35 -41,9 2020 Усть-Чарышское 27 12 2018 -32,6 -35,6 2020 Горняк 27 12 2018 -34,7 -37,2 2020 Троицкое 27 12 2018 -36,3 -45 2020 Змеиногорск 28 12 1954 -38,3 -38,8 2020 Заринск 28 12 1958 -40,7 -42,8 2020 Краснощеково 28 12 1958 -36,5 -39,8 2020 Усть-Чарышское 28 12 1968 -33,7 -35,1 2020 Целинное 28 12 1968 -35,1 -41,3 2020 Бийск Зональное 28 12 1968 -41,1 -43,4 2020 Горняк 28 12 1993 -35,7 -39 2020 Усть Калманка 28 12 2004 -35 -36,4 2020 Шипуново 28 12 2012 -34,1 -35,8 2020



Снегопады

Но не только морозы оставили след в декабрьской "книге рекордов" Алтайского края. Снегопадами первый месяц зимы тоже успел поразить жителей региона. Учитывая теплую погоду почти весь декабрь, снег шел в Алтайском крае практически ежедневно. Но наиболее сильные снегопады отмечали в период с 23 по 25декабря. На некоторых метеостанциях зафиксированы новые рекорды суточных сумм осадков.

Больше всего снега выпало 8 декабря в Тальменке и 11 декабря в Змеиногорске.

Подробнее смотрите в таблице:

Пункт День Месяц Год Значение Новое значение Новый год Камень на Оби 8 12 1948 6,4 10 2020 Баево 8 12 1986 4,5 7 2020 Тальменка 8 12 2019 7,2 11 2020 Усть Калманка 9 12 1984 6,3 10,7 2020 Родино 9 12 2004 5,1 5,3 2020 Краснощеково 9 12 2004 6,6 7 2020 Змеиногорск 11 12 2003 9,4 11,2 2020 Алейская 20 12 1951 4,6 5 2020 Камень на Оби 20 12 1972 3,3 4 2020

В целом в декабре количество выпавших осадков в крае составило 15-30мм, местами в восточных районах 40-85мм и в Змеиногорске 63мм. Это почти в два раза выше нормы.

Добавим, январь Алтайском крае ожидается также холоднее нормы. Сейчас в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально низких температур. Синоптики предупреждают, что в крае похолодает ниже 40 градусов.