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Декабрь-2020 в Алтайском крае побил 100-летние рекорды по температурам и осадкам

, ИА "Амител"
Декабрь преподнес жителям Алтайского края немало погодных сюрпризов

Последний месяц 2020 года в Алтайском крае принес несколько погодных сюрпризов. Во-первых, он оказался холоднее нормы, во-вторых, побил температурные рекорды за сто лет наблюдений, и в третьих, оказался самым богатым на осадки. Подробности сообщает пресс-служба ЦГМС.   

Температурные рекорды

Средняя температура воздуха в декабре 2020 года в Алтайском крае оказалась ниже нормы на 2-3 градуса и составила -12,-17градусов. И это при том, что в период с 8 по 25 декабря в крае преобладала довольно тёплая и достаточной комфортная для сибири погода. Температура воздуха в дневные часы варьировалась от -5,-13гр.градусов, а в предгорьях так и вовсе повышалась до оттепели: 0,+4гр.С.

Похолодание  пришлось на самый конец года – третью декаду декабря, когда над районами Западной Сибири, в том числе и над Алтайским краем властвовал Арктический антициклон.

В результате, целый ряд метеостанций региона, в том числе и в Барнауле 27 декабря, были "зарегистрированы новые рекорды абсолютного минимума этих дней за весь ряд наблюдений". Другими словами, 27 декабря 2020 года в ряде населенных пунктов оказался самым холодным днем декабря за все сто лет наблюдений за погодой в Алтайском крае. Так. В Барнауле в этот день столбики термометров опустились до  -41,7 градусов. До этого, рекорд был 27 декабря 1920 года, когда температура опускалась до -41,4 градусов.

Подробнее температурные рекорды смотрите в таблице:  

 Пункт

День

Месяц

Год

Значение

Новое значение

Новый год

 Целинное

26

12

 1959

-32,7

-36

2020

 Бийск-Зональная

26

12

1966

-42

-42,6

  2020

 Шелаболиха

26

12

1966

-35,8

-36,4

  2020

 Барнаул

  27

  12

  1920

  -41,4

  -41,7

  2020

 Ребриха

  27

  12 

  1958

  -38,7

  -40,7

  2020

 Мамонтово

  27

  12

  1958

  -37,2

  -37,3

  2020

 Тогул

  27

  12 

  1958

  -37,1

  -41,7

  2020

 Камень на Оби

  27

  12

  1958

  -39,6

  -41,3

  2020

 Шелаболиха

  27

  12 

  1958

  -37,7

  -40

  2020

 Баево

  27

  12

  1958

  -38,1

  -38,9

  2020

 Алейская

  27

  12 

  1960

  -35,4

  -36,2

  2020

 Краснощеково

  27

  12

  1966

  -37,7

  -40

  2020

 Бийск Зональное

  27

  12 

  1970

  -39,6

  -47,4

  2020

 Заринск

  27

  12

  2004

  -37,1

  -43,9

  2020

 Целинное

  27

  12 

  2004

  -35

  -41,9

  2020

 Усть-Чарышское

  27

  12

  2018

  -32,6

  -35,6

  2020

 Горняк

  27

  12 

  2018

  -34,7

  -37,2

  2020

 Троицкое

  27

  12

  2018

  -36,3

  -45

  2020

 

 

 

 

 

 

 

 Змеиногорск

 28

 12

  1954

  -38,3

  -38,8

  2020

 Заринск

 28

 12

  1958

  -40,7

  -42,8

  2020

 Краснощеково

 28

  12 

  1958

  -36,5

  -39,8

  2020

 Усть-Чарышское

 28

  12

  1968

  -33,7

  -35,1

  2020

 Целинное

 28

  12 

  1968

  -35,1

  -41,3

  2020

 Бийск Зональное

 28

  12

  1968

  -41,1

  -43,4

  2020

 Горняк

 28

  12 

  1993

  -35,7

  -39

  2020

 Усть Калманка

 28

  12

  2004

  -35

  -36,4

  2020

 Шипуново

 28

  12 

  2012

  -34,1

  -35,8

  2020


Снегопады

Но не только  морозы оставили след в декабрьской "книге рекордов" Алтайского края. Снегопадами первый месяц зимы тоже успел поразить жителей региона. Учитывая теплую погоду почти весь декабрь, снег шел в Алтайском крае практически ежедневно. Но наиболее сильные снегопады отмечали в период с 23 по 25декабря. На некоторых метеостанциях зафиксированы новые рекорды суточных сумм осадков.

Больше всего снега выпало 8 декабря в Тальменке и 11 декабря в Змеиногорске.

Подробнее смотрите в таблице:

 Пункт

День

 Месяц

 Год

 Значение

 Новое значение

 Новый год

 Камень на Оби

 8

 12

1948

 6,4

 10

 2020

 Баево

 8

 12

 1986

 4,5

 7

 2020

 Тальменка

 8

 12

 2019

 7,2

 11

 2020

 Усть Калманка

 9

 12

 1984

 6,3

 10,7

 2020

 Родино

 9

 12

 2004

 5,1

 5,3

 2020

 Краснощеково

 9

 12

 2004

 6,6

 7

 2020

 Змеиногорск

 11

 12

 2003

 9,4

 11,2

 2020

 Алейская

 20

 12

 1951

 4,6

 5

 2020

 Камень на Оби

 20

 12

 1972

 3,3

 4

 2020

В целом в декабре количество выпавших осадков в крае составило 15-30мм, местами в восточных районах 40-85мм и в Змеиногорске 63мм. Это почти в два раза выше нормы.

Добавим, январь  Алтайском крае ожидается также холоднее нормы. Сейчас в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально низких температур. Синоптики предупреждают, что в крае похолодает ниже 40 градусов.   

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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