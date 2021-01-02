Декабрь-2020 в Алтайском крае побил 100-летние рекорды по температурам и осадкам

Последний месяц 2020 года в Алтайском крае принес несколько погодных сюрпризов. Во-первых, он оказался холоднее нормы, во-вторых, побил температурные рекорды за сто лет наблюдений, и в третьих, оказался самым богатым на осадки. Подробности сообщает пресс-служба ЦГМС.
Температурные рекорды
Средняя температура воздуха в декабре 2020 года в Алтайском крае оказалась ниже нормы на 2-3 градуса и составила -12,-17градусов. И это при том, что в период с 8 по 25 декабря в крае преобладала довольно тёплая и достаточной комфортная для сибири погода. Температура воздуха в дневные часы варьировалась от -5,-13гр.градусов, а в предгорьях так и вовсе повышалась до оттепели: 0,+4гр.С.
Похолодание пришлось на самый конец года – третью декаду декабря, когда над районами Западной Сибири, в том числе и над Алтайским краем властвовал Арктический антициклон.
В результате, целый ряд метеостанций региона, в том числе и в Барнауле 27 декабря, были "зарегистрированы новые рекорды абсолютного минимума этих дней за весь ряд наблюдений". Другими словами, 27 декабря 2020 года в ряде населенных пунктов оказался самым холодным днем декабря за все сто лет наблюдений за погодой в Алтайском крае. Так. В Барнауле в этот день столбики термометров опустились до -41,7 градусов. До этого, рекорд был 27 декабря 1920 года, когда температура опускалась до -41,4 градусов.
Подробнее температурные рекорды смотрите в таблице:
|
Пункт
|
День
|
Месяц
|
Год
|
Значение
|
Новое значение
|
Новый год
|
Целинное
|
26
|
12
|
1959
|
-32,7
|
-36
|
2020
|
Бийск-Зональная
|
26
|
12
|
1966
|
-42
|
-42,6
|
2020
|
Шелаболиха
|
26
|
12
|
1966
|
-35,8
|
-36,4
|
2020
|
Барнаул
|
27
|
12
|
1920
|
-41,4
|
-41,7
|
2020
|
Ребриха
|
27
|
12
|
1958
|
-38,7
|
-40,7
|
2020
|
Мамонтово
|
27
|
12
|
1958
|
-37,2
|
-37,3
|
2020
|
Тогул
|
27
|
12
|
1958
|
-37,1
|
-41,7
|
2020
|
Камень на Оби
|
27
|
12
|
1958
|
-39,6
|
-41,3
|
2020
|
Шелаболиха
|
27
|
12
|
1958
|
-37,7
|
-40
|
2020
|
Баево
|
27
|
12
|
1958
|
-38,1
|
-38,9
|
2020
|
Алейская
|
27
|
12
|
1960
|
-35,4
|
-36,2
|
2020
|
Краснощеково
|
27
|
12
|
1966
|
-37,7
|
-40
|
2020
|
Бийск Зональное
|
27
|
12
|
1970
|
-39,6
|
-47,4
|
2020
|
Заринск
|
27
|
12
|
2004
|
-37,1
|
-43,9
|
2020
|
Целинное
|
27
|
12
|
2004
|
-35
|
-41,9
|
2020
|
Усть-Чарышское
|
27
|
12
|
2018
|
-32,6
|
-35,6
|
2020
|
Горняк
|
27
|
12
|
2018
|
-34,7
|
-37,2
|
2020
|
Троицкое
|
27
|
12
|
2018
|
-36,3
|
-45
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Змеиногорск
|
28
|
12
|
1954
|
-38,3
|
-38,8
|
2020
|
Заринск
|
28
|
12
|
1958
|
-40,7
|
-42,8
|
2020
|
Краснощеково
|
28
|
12
|
1958
|
-36,5
|
-39,8
|
2020
|
Усть-Чарышское
|
28
|
12
|
1968
|
-33,7
|
-35,1
|
2020
|
Целинное
|
28
|
12
|
1968
|
-35,1
|
-41,3
|
2020
|
Бийск Зональное
|
28
|
12
|
1968
|
-41,1
|
-43,4
|
2020
|
Горняк
|
28
|
12
|
1993
|
-35,7
|
-39
|
2020
|
Усть Калманка
|
28
|
12
|
2004
|
-35
|
-36,4
|
2020
|
Шипуново
|
28
|
12
|
2012
|
-34,1
|
-35,8
|
2020
Снегопады
Но не только морозы оставили след в декабрьской "книге рекордов" Алтайского края. Снегопадами первый месяц зимы тоже успел поразить жителей региона. Учитывая теплую погоду почти весь декабрь, снег шел в Алтайском крае практически ежедневно. Но наиболее сильные снегопады отмечали в период с 23 по 25декабря. На некоторых метеостанциях зафиксированы новые рекорды суточных сумм осадков.
Больше всего снега выпало 8 декабря в Тальменке и 11 декабря в Змеиногорске.
Подробнее смотрите в таблице:
|
Пункт
|
День
|
Месяц
|
Год
|
Значение
|
Новое значение
|
Новый год
|
Камень на Оби
|
8
|
12
|
1948
|
6,4
|
10
|
2020
|
Баево
|
8
|
12
|
1986
|
4,5
|
7
|
2020
|
Тальменка
|
8
|
12
|
2019
|
7,2
|
11
|
2020
|
Усть Калманка
|
9
|
12
|
1984
|
6,3
|
10,7
|
2020
|
Родино
|
9
|
12
|
2004
|
5,1
|
5,3
|
2020
|
Краснощеково
|
9
|
12
|
2004
|
6,6
|
7
|
2020
|
Змеиногорск
|
11
|
12
|
2003
|
9,4
|
11,2
|
2020
|
Алейская
|
20
|
12
|
1951
|
4,6
|
5
|
2020
|
Камень на Оби
|
20
|
12
|
1972
|
3,3
|
4
|
2020
В целом в декабре количество выпавших осадков в крае составило 15-30мм, местами в восточных районах 40-85мм и в Змеиногорске 63мм. Это почти в два раза выше нормы.
Добавим, январь Алтайском крае ожидается также холоднее нормы. Сейчас в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально низких температур. Синоптики предупреждают, что в крае похолодает ниже 40 градусов.
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