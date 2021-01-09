Бегущие по туркластеру 2021: верующие в Барнауле устроили марафон в сильный мороз

Пятая православная пробежка в честь Рождества прошла в Барнауле. Несмотря на тридцатиградусный мороз в ней приняли участие несколько десятков верующих города. Об этом на своей странице в Instagram рассказал известный алтайский священник Александр Микушин.

Пробежка стартовала у часовни Святой Татьяны рядом с "Политехом". Верующие преодолели около двух километров по проспекту Ленина. Добежав до храма в честь иконы Божией Матери Знамение, участники "рождественской гонки" сделали остановку на 10 минут, помолились и отдохнули.

Далее они забрались по лестнице Нагорного парка. Там и завершилась их православная пробежка – у храма Иоанна Предтечи.



"Общение за круглым столом получилось интересным и увлекательным. Все было с добром. Слава Богу за все! И большая благодарность всем братьям и сестрам, принявшим участие в пробежке. Да благословит вас Господь", – написал Александр Микушин.

Отметим, что священник стал известен несколько лет назад после большого интервью amic.ru, где он рассказал о том, как пришел в религию и почему обожает смотреть голливудское кино. Среди любимых картин Микушина – "Храброе сердце" Мэла Гибсона и "Скала" Майкла Бэя.