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Чудеса случаются. Дед Мороз раздал подарки читателям amic.ru

, ИА "Амител"
Мы точно знаем, что добрые волшебники существуют

10 детей в Алтайском крае получили подарки от Деда Мороза и торгового центра "Праздничный". Напомним, портал amic.ru и ТРЦ "Праздничный" объявили акцию "напиши письмо Деду Морозу". Письмо следовало отправить на электронную почту редакции или опустить в красивый почтовый ящик Алтайской резиденции Деда Мороза, который находится в торговом центре. Писем пришло множество с самыми разнообразными просьбами, и Дедушке Морозу пришлось очень не просто. Но в итоге с помощью волшебного посоха он определил четыре семьи, которые получили подарки. 

В семье Шилиных семеро детей. Они живут в селе Бураново Калманского района. Деду Морозу написали трое самых младших ребятишек и попросили в подарок сладости. Не потому, что их не хватает, а просто, чтобы поверить, что сказка бывает.

Дедушка Мороз, конечно, же обратил внимание, такую удивительную и дружную семью и вручил сестренкам куклы, младшему братику машинку на дистанционном управлении, а старшим ребятам — сладкие подарки.  

Алена, Настя и Ксения Тузовы тоже очень дружные сестренки. Вместе они писали письма Деду Морозу, вместе их разрисовывали, вместе отправляли и вместе же пришли за подарками, захватив маму. "Мы, конечно, надеялись, но особо не верили, что такое бывает", — по секрету призналась нам мама. Но когда девочкам вручили сертификаты на покупку любимых кукол и лыж для Ксении, в Деда Мороза поверила и она.

Катя учится в шестом классе, дома нет компьютера, а смартфоны только у папы и мамы. Весной, когда из-за пандемии в Барнауле ввели дистанционное образование, девочке было очень трудно заниматься: приходилось ждать, когда придут с работы родители, чтобы получить задания, выполнить и отправить их. Дед Мороз из ТРЦ "Праздничный" передал Кате планшет и теперь никакой дистант ей больше не страшен.

У семилетнего Ильи – ДЦП. Письмо Деду Морозу написала его старшая сестра и попросила подарок не для себя, а для братика: электромобиль. Она рассказала, что малыш о нем очень мечтал, чтобы самому передвигаться по квартире. Мечта исполнилась: теперь у Ильи есть автомобиль и он с сестрой точно знают, что волшебники существуют. Знает об этом и их мама. "А вы точно не мошенники?", — спросила она, когда ей позвонили из приемной Деда Мороза и предложили забрать подарок. И только после того, как Илья поехал на уже своем уже авто по ТРЦ "Праздничный", расплакалась от счастья.

Amic.ru благодарит за настоящее волшебство партнеров акции — ТРЦ "Праздничный". Спасибо за то, что вы исполняете желания!

К сожалению, некоторые просьбы просьбы нашему Деду Морозу оказалось выполнить не под силу. Но мы очень надеемся, что к нам присоединятся и другие волшебники, чтобы выполнить просьбу девочки из Поспелихи. Ей очень нужна специализированная коляска, чтобы гулять на улице. Такие коляски стоят больше ста тысяч рублей. Контакты семьи в редакции есть. Может быть, в эти новогодние праздники получится сделать счастливым еще одного ребенка?

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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