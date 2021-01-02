Хватит валяться! Вставай на лыжи! А где, кстати, на них покататься в Барнауле?

Новогодние каникулы – а в этом году они очень длинные – время не только валяться на диване, есть салаты, но и заниматься спортом. Можно, например, всей семьей отправиться кататься на лыжах в Барнауле. Тем более, если позволит погода, они будут работать все праздничные дни.

Этой зимой в Барнауле оборудовали 21 лыжную базу. На 12 из них можно взять лыжи напрокат. Лыжный парк в этом году составляет более 3500 пар. Продолжается работа по замене деревянных лыж на пластиковые, заменено более 50% лыж. На шести лыжных базах имеются в прокате лыжи и ботинки детских размеров. Рассказываем обо всех местах, где вы найдете не только лыжи с палками, но и классную трассу.