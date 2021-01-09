Огонь, иди за мной. 13 человек погибли во время пожаров на Алтае за время праздников

Резкий рост пожаров произошел в Алтайском крае во время новогодних праздников на фоне аномальных морозов. По данным статистики МЧС, за 7 дней нового года в крае потушено 149 пожаров, на которых 13 человек погибли, 3 травмированы. Пожарным удалось спасти 14 человек.

По данным ведомства, основными причинами пожаров по-прежнему остаются неосторожность при обращении с огнем, в том числе при курении, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования.

"Отрицательную роль в увеличении количества возгораний играют достаточно сильные морозы и граждане, стремясь обогреть жильё, порой, забывают о правилах пожарной безопасности", — сообщают в ведомстве.

В конце декабря — начале января в регионах Сибири установились аномальные холода. Температура воздуха понижалась до минус 30 градусов. Так, в некоторых районах Алтайского края температура воздуха достигала 40 градусов мороза. Количество пожаров увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.