На корм лошадям. Барнаульцам рассказали, куда и зачем сдать новогодние елки

Жители Барнаула после новогодних праздников могут не выбрасывать елки, а сдавать на переработку. Уже четвертый год в городе проходит акция, которую организует мэрия совместно с некоммерческой организацией "Мусора.Больше.Нет".

Стационарные точки приема елок находятся у гипермаркетов "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте, 25 (рядом с летним павильоном "Стройдвор") и Павловском тракте, 192а/1 (у летнего павильона "Сад"), сказано на сайте мэрии.

23 января с 11 до 13 часов точки сбора елей будут организованы на площади Октября, ("Зеленый сквер"); около ТРЦ "Гулливер Парк" (пр. Красноармейский, 51а), на ул. Балтийской, 53, на площади Народной, рядом с ТРЦ "Огни".

Впервые акция по сбору елок в Барнауле была организована в январе 2018 года. Тогда в три точки сбора жители города принесли свыше 400 елок.

В 2019 году было собрано 970 елок, в 2020 году горожане сдали в пункты сбора уже 4086 елок. Новогодние деревья идут на подкорм лошадям и изготовление щепы.