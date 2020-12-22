Какие новогодние площадки посетить в Барнауле и что там есть? Инфографика

В Барнауле завершают строительство новогодних городков. Уже сегодня жители и гости краевой столицы могут прогуляться по пешеходной улице Мало-Тобольской, где установили более 50 световых конструкций, увидеть 32-метровую елку и оценить новые праздничные украшения на площади Сахарова. Но это далеко не все площадки, которые стоит посетить в новогодние праздники. Где в Барнауле установили елки, построили снежные городки и что именно там вас ждет – смотрите в инфографике amic.ru.
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Комментарии
и что там есть?
Нечего там есть! Приходите с полным желудком.