Через призму пандемии. Главные фотографии 2020 года от amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина, Вячеслав Мельников / amic.ru

То, что этот год был тяжелым и непростым, мы все успели прочувствовать. Оглядываясь назад, кто бы мог подумать, что пандемия так круто изменит нашу жизнь. Не найдется ни одной сферы общественной жизни, которой бы она не коснулась. Маски, антисептики, совещания онлайн, удаленная работа, доставки на дом: все это было в новинку, но теперь стало неотъемлемой частью жизни. Насколько – покажет время. А пока смотрите наш большой фоторепортаж об уходящем годе (для полного просмотра фотографии рекомендуем открыть ленту на весь экран).