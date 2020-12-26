Новогодний "дожор". Советы барнаульских диетологов, как есть и не толстеть на праздниках

Канапе с красной икрой, оливье, заправленное майонезом, запеченный гусь с яблоками – именно такие блюда мы нередко видим на новогоднем столе. Все, что не успеваем съесть в праздничную ночь, доедаем и 1, и 2, и даже 3 января. Результат такого "дожора" – и два, и три, и даже пять лишних килограммов. Но и морить себя голодом в праздник тоже не нужно. Как есть и не толстеть во время каникул и какие полезные и диетические (а еще и вкусные) блюда приготовить, amic.ru узнал у специалистов в области диетологии и нутрициологии.

Режим питания: 31 декабря

Организм человека устроен так, что к вечеру органы пищеварение "засыпают", поэтому усвоить картошку с котлетами им намного сложнее, чем днем. Замедляется и метаболизм (обмен веществ): съеденные шоколадки и булочки "аукнутся" лишними килограммами. Именно поэтому ужинать поздно вечером вредно, предупреждают эксперты. Но поскольку новогодняя ночь – особенная, волшебная, отказываться от еды в это время неправильно и даже глупо, убеждена диетолог и нутрициолог Наталья Бурмистрова.

"Это как поехать первый раз в жизни в Италию и не попробовать настоящую итальянскую пиццу, побывать во Франции и не отведать круассаны. Новогодний ужин – важный психологический и эмоциональный момент", – уверена эксперт.

Избежать переедания, по мнению диетолога, поможет сбалансированное питание в течение всего дня. Завтрак и обед 31 декабря должны включать белки (мясо, рыба), жиры (орехи, яйца) и медленные углеводы (они так называются, потому что усваиваются медленно, глюкоза поступает в кровь равномерно и не откладывается про запас, – прим. ред.) – это крупы, фрукты, овощи, хлебцы.

Несмотря на загруженность 31 декабря, в этот день завтрак и обед должны быть полноценными.

"Спланируйте, постарайтесь поесть, даже если находитесь в дороге, купите или возьмите еду с собой. У вас должен быть и перекус. Если голодать весь день, то, естественно, переедания ночью не избежать. А если питаться рационально и правильно, то ведро салата в вас просто не влезет", – говорит Наталья Бурмистрова.

Режим питания: новогодняя ночь

На часах – 22:00, пора встречать гостей, садиться за стол и смотреть "Голубой огонек". Не торопитесь доверху накладывать тарелку салатом и бутербродами. Диетологи советуют за полчаса до ужина выпить один-два стакана воды. Это даст ощущение сытости и "притупит" чувство голода.

На новогоднем столе обязательно должны быть овощи (зелень, томаты, огурцы, болгарский перец, пекинская капуста) или салаты из них, а также белок (мясо, птица, рыба). Заполните овощами всю тарелку и положите пару кусочков курицы или горбуши.

"Так можно продержаться всю ночь и голодным вы не останетесь. Но если хочется попробовать все блюда на столе, придерживайтесь правила маленьких порций: накладывайте каждое блюдо по столовой ложке", – советует Наталья Бурмистрова.

Также эксперт советует готовить еду без майонеза, салаты заправлять растительным маслом или греческим йогуртом. Гарниры подавать без подливы, мясо и рыбу не жарить, а запекать. Если вы и ваши гости сладкоежки, не отказывайтесь от десертов – приготовьте низкокалорийные блюда.

"Можно заменить сахар сиропом топинамбура или стевии, сиропом цикория или инулином (подсластителем), пшеничную муку заменить льняной, овсяной, из зеленой гречки. Если же вы идет в гости, то пользуйтесь все тем же правилом маленьких порций", – рекомендует эксперт.

Режим питания: новогодние каникулы

"Пережить" одну новогоднюю ночь не достаточно. Впереди – одиннадцать дней отдыха, походы в гости, просмотры любимых фильмов и сериалов. Эксперты говорят, что во время каникул можно поправиться на 2-3 и даже 5 килограммов. Поэтому важно и в это время следить за своим рационом и калорийностью продуктов.

Как рассчитать свою суточную норму калорий по формуле Харрисона-Бенедикта, мы рассказывали в материале "Спорт, сауна, скраб. Диетологи о том, как безопасно и эффективно похудеть к Новому году". Посчитайте – на самом деле это несложно и интересно.

"Вредная" еда, по словам врача-диетолога Алексея Шелягина, должна составлять 10-15% от общего рациона. 85-90% – это белки (мясо, творог), фрукты, овощи, молочная продукция.

"Например, ваша суточная норма составляет 1500 калорий, из них 1300 – это сбалансированная еда, а остальные 200 – шоколадки, торты и т.д. Такой подход позволит не набрать лишний вес", – говорит эксперт.

Сладости и другие недиетические продукты он рекомендует употреблять в первой половине дня, на завтрак и обед, которые должны быть сбалансированными. Это поможет не "нажраться" на ужин, который диетолог считает главной опасностью новогодних праздников.

"Перебрали" с вредной едой на завтрак и обед? Сделайте белково-овощной ужин: запечённая рыба, сыр на гриле, овощи-гриль, овощи на пару, овощные салаты без майонеза.

"Ладно, ужин с 31 декабря на 1 января, но если у нас таких ужинов десять подряд и все с доеданием салатов с майонезом? В этом случае можно легко прибавить 3-5 кг. Поэтому все же вредные продукты лучше есть в 13-15 часов. В это время обмен веществ активный, калории будут израсходованы и не уйдут в жир. Во второй половине дня, когда происходит замедление метаболизма, от недиетических продуктов лучше отказаться. Так праздники пройдут без "осложнений" для пищеварения и талии", – говорит Алексей Шелягин.

Примерное новогоднее диетическое (и очень вкусное) меню

Закуска "Креветки в йогуртовом соусе"

Креветки очистить, из лимона выдавить сок и приготовить соус. Для соуса смешать в блендере листья мяты, кумин, зеленый перец чили, имбирь и сок лимона. Затем добавить к полученной массе йогурт, черный перец и соль. Соус готов. Креветки отварить пять минут в кипящей воде, затем выложить на мелко нарезанные огурцы и веточки кинзы, залить их соусом.

В этой закуске – 53 калории на 100 граммов.

Салат "Греческий"

Несколько огурцов нарезать ломтиками, томаты – небольшими кубиками или дольками, а болгарский перец – соломкой. Маслины нарезать кружочками, а брынзу – кубиками, но не слишком мелкими. Затем заправить салат оливковым маслом, поперчить и посолить, украсить зеленью и кольцами лука.

В 100 граммах этого салатика содержится 120 калорий.

Салат из лосося и грейпфрута

Нарезать два грейпфрута кубиками, несколько редисок – кружочками, лосось – тонкими пластинками. Один огурец нужно нарезать кружочками, посыпать крупной солью и оставить на полчаса, затем промокнуть салфеткой. Все ингредиенты перемешать и заправить соусом. Соус: кофейная ложка лимонного сока, несладкий йогурт, паприка и соль.

В 100 граммах салата – 45 калорий.

Индейка с овощами

Мясо индейки нарезать ломтиками, лук – кубиками, морковь – кружочками, листья пекинской капусты порвать руками. В кунжутном масле слегка обжарить индейку и лук, затем посолить и поперчить, добавить бульон, морковь, анис и корицу, тушить восемь минут. Пряности удалить и добавить пекинскую капусту, оставить на пару минут на огне. Посолить и влить сливки, потушить две минуты. Готово.

В 100 граммах этого блюда – 74 калории.

Курица с морковью

Куриное филе разрезать на два продолговатых кусочка и сделать в них продольные отверстия. Морковь нарезать соломкой и заправить курицу. Обмазать птицу перцем и солью, посыпать кусочками чернослива и чеснока, завернуть в фольгу и запечь в течение часа.

В 100 граммах блюда всего 102 калории.

Фруктовый торт-желе

Фрукты нарезать и поместить их в подготовленную форму. Желатин растворить в кипяченой воде и оставить на час. Затем залить фрукты желатином и оставить в холодильнике на пять часов.

В блюде содержится 77 калорий на 100 граммов.