Спрос на валенки, галоши и шубы резко вырос на Алтае из-за морозов

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал рост спроса на традиционную зимнюю русскую одежду и обувь в новогодние праздники. Среди регионов страны, где больше всех "мерзли" в морозы, оказался и Алтайский край.

"Из-за более снежной и холодной зимы в России выросла популярность валенок, галош и шуб. В первую неделю 2021 года (с 1 по 7 января) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи валенок и галош выросли в 1,6 раза (в штуках), шуб (в штуках) – в 1,8 раза, платков и шали из пуха и шерсти – более чем в два раза", – приводит данные компании ТАСС.

По объемам и динамике продаж в этом году лидируют шубы из искусственного меха, а хитом сезона являются шубы-"чебурашки", продажи которых в первую неделю января взлетели в 4,2 раза.

Самыми активными покупателями валенок стали жители Московской области. В регионах страны наиболее высокая динамика спроса на валенки и галоши отмечена в Сахалинской (+550%), Курганской (+375%), Томской (+280%) и Кировской (+271%) областях, Республике Карелия (+269%), Астраханской области (+240%), Алтайском крае (+225%), Новгородской области (+215%), в Хакасии (+229%) и Тыве (+200%).

"Самые популярные модели валенок россияне выбирают по цене 3-4 тыс. рублей. Валенки сделаны из натуральных материалов – войлока, натуральной кожи, подкладки из шерсти, что позволяет согреть их обладателей даже в лютые русские морозы", – добавили в компании.

Ранее стало известно, что 10 января на смену морозам в Алтайский край придет снежная буря.